Umrl avtor Forresta Gumpa Winston Groom

V 78. letu starosti se je poslovil ameriški pisatelj Winston Groom, avtor priljubljenega romana Forrest Gump, po katerem je nastal tudi istoimenski film s Tomom Hanksom v glavni vlogi. Film je prejel šest oskarjev in danes velja za kultno klasiko.



Groom je umrl v noči s srede na četrtek, je sporočila Karin Wilson, županja mesta Fairhope v zvezni državi Alabama, kjer je bil pisatelj doma. »Z velikim obžalovanjem smo prejeli novico o njegovi smrti. V tukajšnjih krajih je bil zagotovo ikona,« je za CNN povedala Wilsonova.



Od pisatelja se je na twitterju poslovila tudi guvernerka Alabame Kay Ivey. »Izgubili smo enega najbolj nadarjenih pisateljev. Čeprav se ga vsi spominjamo po Forrestu Gumpu, je bil Winston Groom tudi izjemen novinar in avtor, ki je pisal o ameriški zgodovini. Naša srca in molitve so pri njegovi družini.«

Izkušnje iz Vietnama opisal v knjigah

Groom se je rodil leta 1943 v Washingtonu. Leta 1965 je diplomiral na univerzi v Alabami v Tuscaloosi, nato pa je štiri leta služili v vojski. V tem času se je boril tudi v Vietnamu, svoje izkušnje pa je opisal v številnih knjigah. Po vrnitvi v ZDA se je zaposlil kot novinar pri časniku Washington Star, sčasoma pa se je v celoti posvetil pisateljski karieri.



Roman o Forrestu Gumpu, dečku z nekoliko omejeno inteligenco, ki na svoji neverjetni življenjski poti sodeluje pri tako rekoč vseh pomembnih dogodkih v novejši ameriški zgodovini, je izdal leta 1986, a je knjiga postala uspešnica šele osem let kasneje, potem ko je Paramount Pictures posnel filmsko priredbo.



Poleg Forresta Gumpa je Groom napisal še sedem romanov in več neleposlovnih del, med drugim knjigo Conversations with the Enemy (Pogovori s sovražnikom), ki se je leta 1984 uvrstila v v finale za Pulitzerjevo nagrado.