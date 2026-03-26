Umrl je Alexander Kluge

Umrl je filmski ustvarjalec in pisatelj Alexander Kluge. Star je bil 94 let. Kot je danes sporočila nemška založba Suhrkamp Verlag, ki se sklicuje na njegovo družino, je Kluge, ki velja za enega najbolj vsestranskih intelektualcev v Nemčiji, umrl v sredo.

Kluge je bil filmski ustvarjalec, pisatelj, filozof in pravnik. V 60. in 70. letih prejšnjega stoletja je postal znan kot eden najvplivnejših predstavnikov novega nemškega filma, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Kot pisatelj je sodil v krog Skupine 47, ki je zaznamovala literarno sceno v povojni Zvezni republiki Nemčiji. Zaslovel je predvsem s svojimi kratkimi zgodbami.

Kluge se je rodil 14. februarja 1932 v Halberstadtu v nemški zvezni deželi Saška - Anhalt. Študiral je pravo, zgodovino in cerkveno glasbo. Na začetku svoje poklicne poti je sprva delal kot odvetnik. Leta 1958 je kot prostovoljec delal pri svetovno znanem režiserju Fritzu Langu (Metropolis) in se kmalu zatem tudi sam zapisal režiji.

Leta 1962 je bil eden od filmskih ustvarjalcev, ki so v oberhausenskem manifestu pozvali k avtorskemu filmu. Kluge je režiral filme, kot so Abschied von gestern, Die Artisten in der Zirkuskuppel: Ratlos in In Gefahr und grösster Not bringt der Mittelweg den Tod.

Leta 1987 je soustanovil produkcijsko hišo DCTP, ki zasebnim televizijskim postajam, kot sta Sat.1 ali RTL, zagotavlja prispevke s področja znanosti in kulture.

Za svoja literarna dela in filme je Kluge prejel več nagrad, med drugim nagrado Adolfa Grimma, nagrado Georga Büchnerja, nagrado Heinricha Heineja ter nagrado Klopstock.