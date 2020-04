Umrl je igralec Brian Dennehy, star je bil 81 let. Njegova družina je sporočila, da je umrl zaradi naravnih vzrokov, ki niso bili povezani s koronavirusom.



Novico je na twitterju sporočila njegova hči Elizabeth Dennehy, ki je prav tako igralka. »Bil je ponosen oče in dedek, pogrešali ga bomo,« je zapisala.



Imel je več vidnih filmskih vlog, med drugim v filmih Tomažek, Rambo (First Blood) in Kokon, odlikoval pa se je tudi na gledališkem odru.