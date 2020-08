FOTO:Umrl je Chadwick Boseman, zvezdnik Črnega panterja

Na lanski podelitvi oskarjev. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

FOTO: Tolga Akmen/AFP

Lani ob prejemu nagrade NAACP (The National Association for the Advancement of Colored People) za igro v Črnem panterju. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Ameriški igralec, zvezdnik kritiško dobro sprejetega blockbusterja Črni panter, ki je temeljil na stripu, je umrl, je sporočila njegova družina. Umrl je na svojem domu, usoden zanj je bil rak, ki so mu ga diagnosticirali leta 2016.Igralec med bojem z boleznijo javno o tem ni spregovoril, poroča britanski BBC.»Od filmov Marshall do Da 5 Bloods, Ma Rainey's Black Bottom in drugih, vse je posnel med neštetimi operacijami in kemoterapijo. Bila je čast, da je v Črnem panterju obudil v življenje kralja T'Challo,« so zapisali v njegovi družini.Sprva se je uveljavil v filmih, v katerih je odigral realne osebnosti: igralca baseballa Jackieja Robinsona v filmu 42 in glasbenika Jamesa Browna v Get on Up. Največ ljudi pa si ga bo najverjetneje zapomnilo po osrednji vlogi v Črnem panterju režiserja Ryana Cooglerja, v katerem je odigral vlogo vladarja Wakande, afriške države, ki izza fasade revščine in zaostalosti skriva napredek in visoko tehnologijo.Film je po svetu prislužil kar 1,3 milijarde ameriških dolarjev, ob tem pa tudi kritiško oznako mejnika na področju blockbusterjev, ki obravnavajo črnsko kulturo. Inovativno je razširil tudi meje žanra akcijskih filmov, ki temeljijo na Marvellovih stripih. Bil je prvi film, ki je temeljil na stripovskih superjunakih, ki je dosegel nominacijo za oskarja za najboljši film.