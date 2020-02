Umrl je Kirk Douglas, legenda Hollywooda

FOTO: Robyn Beck/AFP

Kirk Douglas z ženo Anne. FOTO: AFP

V visoki starosti 103 let se je izteklo življenje legende filmskih platen, igralca, ki je zaznamoval zlato obdobje Hollywooda. Mnogim je znan predvsem po naslovni vlogi v filmskem spektaklu Spartak iz leta 1960.»Z brati z veliko žalostjo oznanjamo, da je Kirk Douglasdanes umrl,« je sporočil njegov sin, ki je zelo uspešno sledil očetu in sam zaslovel kot izvrsten igralec.Rodil se je v židovski družini kotv mestu Amsterdam v ameriški zvezni državi New York. Njegova staršainsta se rodila v mestecu Čausi, ki je bilo konec 19. stoletja, ko sta emigrirala v Ameriko, del ruskega carstva, danes pa leži v Belorusiji.Odigral je nekatere od najslavnejših vlog v zgodovini kinematografije, od Spartaka in Vincenta van Gogha do Doca Hollidaya. Igral je v več kot 80 filmih, vendar v nasprotju z zvezdniki mlajših generacij nikoli v nadaljevanju. Vloga v Šampionu iz leta 1949 mu je prinesla prvo od treh nominacij za oskarja, ki ga ni nikoli dobil.Pred 20 leti so mu podelili le častnega za življenjsko delo. Med drugimi najbolj znanimi filmi so Mesto iluzij (1952), ki mu je prineslo drugo nominacijo za oskarja, 20.000 milj pod morjem (1954), Sla po življenju (1956), s katero si je zaslužil tretjo nominacijo za zlati kipec. Delal je z velikimi režiserji, hkrati pa je igral tudi v vesternih in pustolovskih filmih, zaradi katerih ga je širše občinstvo vzljubilo. Zvrstili so se Veliko nebo, Človek brez zvezde, Indijanski bojevnik, Obračun pri O.K. Corralu ...Leta 1963 je na Broadwayu nastopil v gledališki priredbi romana Kena Keseyja Let nad kukavičjim gnezdom, za katero je takoj odkupil filmske pravice in se odločil za režiserja Miloša Formana. Film je dobil pet glavnih oskarjev.