Umrl je srbski režiser Zdravko Šotra

V 93. letu starosti je ponoči umrl srbski filmski in televizijski režiser in scenarist Zdravo Šotra. V svoji karieri je režiral in zasnoval več kot 120 filmskih in televizijskih del, ki so ustvarila zgodovino televizije v prostoru nekdanje Jugoslavije.

Rodil se je 13. februarja 1933 v vasi Kozice v bližini mesta Stolac v današnji Bosni in Hercegovini srbskima staršema Mari in Đorđu. Tik pred drugo svetovno vojno se je z družino preselil na Kosovo, kjer je odraščal. Leta 1954 je diplomiral iz režije na Akademiji za gledališče, film, radio in televizijo v Beogradu. Na Televiziji Beograd je bil zaposlen od njene ustanovitve leta 1958 do leta 2001.

Po pisanju srbske tiskovne agencije Tanjug so bile izjemno gledane njegove serije Glumac je, glumac (1972–73), Više od igre (1977), Priče iz radionice (1982), Igmanci (1984), Ranjeni orao (2008) in Greh njene majke (2009).

Snemal je igrane filme raznolikih žanrov, kot so vojni film Igmanski marš (1983), politična drama Braća po materi (1988), zgodovinski film Boj na Kosovu (1989), najstniška komedija Lajanje na zvezde (1998) in kriminalna komedija Pljačka trećeg rajha (2004).

Šotra je v karieri prejel številne domače in tuje nagrade, med drugim na festivalu v Puli in Pragi, prejel je tudi Zlate in Srebrne mimoze na festivalu v Hercegnovi, Zlatega viteza v Moskvi in Oktobrsko nagrado mesta Beograd ter Zlato harfo v Dublinu. Njegov film Zona Zamfirova (2002) je najbolj gledani domači film vseh časov. V kinih ga je videlo 1,2 milijona gledalcev, še piše Tanjug.

Šotra je izdal knjigo Mojih 500 igralcev (2024), v kateri je opisal svoje začetke v karieri režiserja, pa tudi, kako se je začel zanimati za igranje. »Igralci, igralci ... Vse življenje se družim z igralci, tudi zunaj službe, kar za režiserja ni ravno običajno. Preprosto čutim, da smo iste sorte ... Med dvema kadroma je prostor za šalo, zato tako preživet čas ostaja vsem lep spomin,« je Šotra po navedbah Radiotelevizije Srbija zapisal v svoji obsežni knjigi o 500 igralcih, s katerimi je uspešno sodeloval.