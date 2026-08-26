Umrl je Tim Curry

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Umrl je angleški igralec in pevec Timothy James Curry, znan po svojih vlogah na odru in platnu, zlasti po kultni upodobitvi dr. Frank-N-Furterja v muzikalu The Rocky Horror Show in po njem posnetem filmu The Rocky Horror Picture Show (1975).
Rojen je bil leta 1946 v mestu Cheshire v Angliji, leta 1968 je v Birmighamu diplomiral iz dramske igre. Kariero je začel v odmevnem muzikalu Lasje in nadaljeval v številnih drugih odrskih predstavah. Kmalu je zablestel tudi na filmskih platnih, denimo v grozljiviki Krik (1978), Legenda (1985), Lov na Rdeči oktober (1990), Nabriti kanoni (1993), Kongo (1995), Charliejevi angelčki (2000) in številnih drugih.
Na televiziji je upodobil številne nepozabne like, med drugim ikonično zlobnega klovna Pennywisea v miniseriji Tisto (1990). Igral je tudi v kultnih računalniških igrah, kot so Command and Conquer: Red Alert 3, Dragon Age: Origins in Gabriel Knight. Kot pevec je izdal tri rockovske albume.
Ker so bile vse njegove najslovitejše vloge precej ekstremne in so zahtevale drastično transformacijo - v denimoThe Rocky Horror Picture Show v transvestita, v Legendi v hudiča rdeče barve in z rogovi, v Tisto pa v pošastnega klovna - je igralec, ki jih je ustvaril ostal manj prepoznaven od vlog samih.
Leta 2012 je preživel možgansko kap in lansko leto izdal knjigo spominov z naslovom Vagabund.
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