Umrl je Tim Curry

Umrl je angleški igralec in pevec Timothy James Curry, znan po svojih vlogah na odru in platnu, zlasti po kultni upodobitvi dr. Frank-N-Furterja v muzikalu The Rocky Horror Show in po njem posnetem filmu The Rocky Horror Picture Show (1975).

Rojen je bil leta 1946 v mestu Cheshire v Angliji, leta 1968 je v Birmighamu diplomiral iz dramske igre. Kariero je začel v odmevnem muzikalu Lasje in nadaljeval v številnih drugih odrskih predstavah. Kmalu je zablestel tudi na filmskih platnih, denimo v grozljiviki Krik (1978), Legenda (1985)​, Lov na Rdeči oktober (1990), Nabriti kanoni​ (1993), Kongo (1995), Charliejevi angelčki (2000) in številnih drugih.

Na televiziji je upodobil številne nepozabne like, med drugim ikonično zlobnega klovna Pennywisea v miniseriji Tisto (1990). Igral je tudi v kultnih računalniških igrah, kot so Command and Conquer: Red Alert 3, Dragon Age: Origins in Gabriel Knight. Kot pevec je izdal tri rockovske albume.

Tim Curry v miniseriji Tisto. FOTO: Promocijski material

Ker so bile vse njegove najslovitejše vloge precej ekstremne in so zahtevale drastično transformacijo - v denimoThe Rocky Horror Picture Show v transvestita, v Legendi v hudiča rdeče barve in z rogovi, v Tisto pa v pošastnega klovna - je igralec, ki jih je ustvaril ostal manj prepoznaven od vlog samih.

Leta 2012 je preživel možgansko kap in lansko leto izdal knjigo spominov z naslovom Vagabund.