Umrl je zvezdnik iz filmske uspešnice Pulp Fiction

Ameriški in britanski mediji poročajo, da je v petek umrl igralec Peter Greene. Zaigral je med drugim v mojstrovini Quentina Tarantina Pulp Fiction ter v uspešnici Maska. Greene je bil star 60 let. Vzrok igralčeve smrti še ni znan.

Menda naj bi ga Tarantino leta 1993 opazil v filmu Clean, Shaven in mu ponudil vlogo sadističnega posiljevalca in serijskega morilca v enem od najboljših filmov vseh časov. Po tej vlogi so ga izbrali za igranje v akcijski komediji Maska, kjer se je izkazal ob Jimu Careyju.

Leta 2001 je Greene zaigral ob Denzlu Washingtonu v uspešnici Training Day, v katerem se je prelevil v vlogo skorumpiranega policista z oddelka za narkotike. Veliko je nastopal tudi v televizijskih serijah.

Kar nekaj časa se je boril z odvisnostjo od alkohola in drog. Leta 2007 so ga aretirali zaradi posedovanja kokaina. Prihodnje leto naj bi luč sveta ugledal film Clika, v katerem je zaigral še zadnjo vlogo.