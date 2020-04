Umrl je indijski filmski igralec Irrfan Khan. Star je bil 53 let, poroča BBC. Najbolj znan je bil po vlogah v filmskih uspešnicah Revni milijonar in Jurski park.



Kot pišejo tuji mediji, se je igralec že nekaj časa boril s hudo boleznijo. Khan je umrl v eni od bolnišnic na zahodu Indije.



Igralec je leta 2018 na svojem družbenem omrežju twitter zapisal, da so mu odkrili tumor. Nekaj časa se je nato zdravil v londonski bolnišnici.