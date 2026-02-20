Umrl je zvezdnik serije Talenti v belem

Umrl je zvezdniški igralec Eric Dane. Znan je bil po vlogah v serijah Talenti v belem (Grey's Anatomy) in Evforija. Star je bil 53 let. Že pred časom je povedal, da boleha za amiotrofično lateralno sklerozo (ALS), redko nevrološko boleznijo, in postal tudi zagovornik ozaveščanja o tej bolezni. Konec lanskega leta se je njegovo stanje tako poslabšalo, da je pristal na invalidskem vozičku.

»Zadnje dni življenja je preživel s soprogo in hčerama, ki sta bili središče njegovega sveta,« so v izjavi zapisali njegovi predstavniki za stike z mediji.

Dane je zaslovel z vlogo zdravnika Marka Sloana v televizijski uspešnici Talenti v belem (Grey's Anatomy), v kateri je zaigral ob boku Ellen Pompeo in Patricka Dempseyja. Zaradi kultnega prizora, ko stopi izpod prhe, se ga je prijel vzdevek McSteamy. Vidne vloge je imel tudi v seriji Evforija in filmih Marley in jaz, Podli fantje: Vse ali nič in Odkup ljubezni.

Huda bolezen, za katero ni zdravila

Amiotrofična lateralna skleroza je redka nevrološka bolezen, znana tudi kot Lou Gehrigova bolezen. Povzroča progresivno paralizo mišic, prizadene živčne celice v možganih in hrbtenici, zato bolniki izgubljajo sposobnost hoje, samostojnega govora, prehranjevanja in dihanja. Zdravila ni. Običajna življenjska doba po diagnozi je od tri do pet let.

Dane je javnosti svojo diagnozo sporočil pred letom dni. Pojavil se je tudi v eni od epizod v seriji Brilliant minds, v kateri je zaigral gasilca, ki boleha za ALS. V Sloveniji s to boleznijo živi okrog 160 ljudi.