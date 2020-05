Umrl kultni francoski igralec Michel Piccoli

V 94. letu starosti se je poslovil slavni francoski igralec Michel Piccoli, ki je za časa življenja sodeloval mednarodnimi režiserskimi zvezdami, kot so Luis Buñuel, Claude Sautet, Marco Ferreri in Nanni Moretti. Nastopil je v več kot 170 filmih, bil je pa znan po raznovrstnih vlogah, saj je igral vse od zapeljivcev do policajev in gangsterjev, nastopil je tudi v vlogi papeža.



»Michelovo življenje se je ugasnilo dvanajstega maja. Ob njem sta bili soproga Ludivine ter sin Inord in hčerka Missia,« je za francoske medije sporočil Gilles Jacob, Piccolijev dolgoletni prijatelj in nekdanji predsednik filmskega festivala v Cannesu.

Francoski Cary Grant

Michel Piccoli se je rodil leta 1925 v Parizu. Njegova mama je bila Francozinja, oče pa je bil violinist iz Švice. Zaigral je v številnih celovečercih, ki zdaj veljajo za filmske klasike, kot so Prezir (1963) Jeana-Luca Godarda, Velika požrtija Marca Ferrerija (1973), The Things of Life (Ljubimec) (1970) Claudea Sauteta, nazadnje pa v Nanettijevem Imamo papeža (2011). Po pisanju tiskovne agencije AFP je bil mojstrski igralec, ki si je zgradil izjemno plodno kariero v umetniškem filmu, veljal pa je za francosko različico Caryja Granta.

Oster nasprotnik Le Pennove

Leta 1980 je na filmskem festivalu v Cannesu dobil nagrado za najboljšo moško vlogo za film Skok v prazno v režiji Marca Bellochia, dve leti kasneje pa si je prislužil srebrnega medveda na mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu za vlogo v kriminalki The Strange Affair (Nenavadna afera) v režiji Pierra Granier-Deferrea.



Piccoli je večkrat nastopil tudi na gledališkem odru, zaigral je igrah Arthurja Schnitzlerja, Henrika Ibsena, Molière in še bi lahko naštevali. Kultni francoski igralec je bil poročen trikrat, med drugim tudi s slavno francosko šansonjerko in igralko Juliette Gréco. Bil je podpornik francoske levice in oster nasprotnik Le Pennove skrajne-desničarske stranke Nacionalni zbor.