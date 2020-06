Umrl režiser številnih filmskih uspešnic

Po hudi bolezni je umrl ameriški filmski režiser Joel Schumacher. Star je bil 80 let. Že dlje časa se je boril z rakom. Guardian je povzel izjavo njegovega publicista, da je Schumacher umrl mirno in spokojno.



Režiser je bil poznan po filmskih uspešnicah Batman za vedno (Batman Forever), Batman in Robin, Klient (Client) in Telefonska govorilnica (Phone Booth) s Colinom Farrellom ter Število 23 z Jimom Carreyjem. Sodeloval je tudi s drugimi znanimi igralskimi imeni, kot so Julia Roberts, Michael Douglas, Nicole Kidman. Preden je vstopil v filmski svet je sicer delal v modni industriji. Leta 2013 je režiral dve epizodi velike ameriške uspešnice Hiša iz kart (House of Cards).



Rodil se je 29. avgusta v New Yorku. Leta 2017 je v enem od intervjujev spregovoril o svoji karieri v filmski industriji. »Mislim, da sem eden najbolj srečnih ljudi na svetu. Živel sem svoje sanje. Dosegel sem mnogo več, kot sem kdajkoli upal. Veste, v svojem bistvu sem le otrok, ki sta mu starša umrla zelo zgodaj. Odrasel sem v hiši za teatrom. Vse, kar sem si kdaj želel, je bilo, da bi lahko pripovedoval vse tiste zgodbe. In poglejte, točno to se je zgodilo.«