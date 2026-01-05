Umrla je Emilija Soklič

V 107. letu starosti je umrla Emilija Soklič, ena prvih slovenskih profesionalnih filmskih delavk, so zapisali na spletni strani Slovenskega filmskega centra (SFC). Prejemnica Badjurove nagrade za življenjsko delo je umrla 30. decembra 2025 v Ljubljani.

Rodila se je 11. novembra 2018 v Švici, leta 1923 pa se je z družino preselila v Ljubljano, kjer je oče, strokovnjak za elektrotehniko, ustanovil svoje podjetje. Svojo strokovno pot pa je začela po koncu druge svetovne vojne leta 1946, ko jo je k sodelovanju povabil takratni direktor Triglav filma Marjan Pengov. Zaposlila se je kot prva vodja tehničnega oddelka Triglav filma in orala ledino v tipično moškem poklicu.

Ko je bila vodja tehničnega oddelka pri Triglav filmu, kjer je delovala do leta 1955, je nastalo mnogo kratkih filmov, obzornikov, sodelovala pa je tudi pri nastanku prvega slovenskega igranega celovečernega filma Na svoji zemlji (1948) in slovitemu filmu Kekec (1951) režiserja Jožeta Galeta. Ker je na obisku Čehoslovaške »vohunila« za filmsko opremo, je v tem obdobju dobila naziv jugoslovanska Mata Hari, je razkrila v intervjuju za Delo.

»Slovenska filmska zgodovina bi bila brez prispevka gospe Emilije Soklič, ki je s požrtvovalnim delom zagotavljala vso potrebno tehnično podporo prvim produkcijskim korakom, bistveno siromašnejša,« so zapisali pri SFC.

Emilija Soklič FOTO: Osebni arhiv

Sokličeva je bila že pred vojno ena izmed prvih žensk, ki so zaključile šolanje na elektrotehničnem oddelku Tehniške srednje šole. Njeno elektrotehnično znanje je bilo bistveno, da je lahko skrbela za svetlobno tehniko ter kasneje za vso preostalo potrebno snemalno tehniko.

Med svojim delom v Triglav filmu je spoznala Rudija Omoto, s katerim sta postala zelo dobra prijatelja in sodelavca ter se v sredini petdesetih let popolnoma posvetila zvočnim inovacijam. Poklicno pot sta nadaljevala na oddelku za elektroakustiko Inštituta za elektrozveze (kasneje ISKRA), kjer sta sodelovala pri razvijanju in izdelavi opreme za snemanje, obdelavo in reprodukcijo zvoka, predvsem za potrebe filma, televizije in radia. Takrat ustvarjene mešalne mize so bile ene prvih na svetu z integriranimi vezji in so danes del zbirke Tehničnega muzeja Slovenije, so poudarili pri SFC.

Na 24. Festivalu slovenskega filma leta 2021 je prejela Badjurovo nagrado za življenjsko delo. »Gospa Emilija Soklič je ustvarjala v razmerah, ki si jih danes težko predstavljamo, z minimalnimi finančnimi sredstvi in maksimalnim delovnim navdušenjem. Te razmere so zahtevale veliko požrtvovalnosti, poguma, iznajdljivosti, strokovnosti in človečnosti. Zato je podelitev Badjurove nagrade za življenjsko delo gospe Emiliji Soklič priložnost, da izkažemo spoštovanje do pionirke filmskega poklica, predvsem pa do vrhunske inovatorke, ki je s sopotnikom izumiteljem spremenila zvokovne zapise slovenskega filma,« so tedaj zapisali člani komisije za nagrado.