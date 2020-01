FOTO:Umrla je igralka Neda Arnerić

Umrla je igralka, poročajo srbski in drugi mediji. V bogati filmski in gledališki karieri je ustvarila številne vloge, igrala je v več kot stotih filmih. Veljala je za legendo srbske umetnosti filma.Rojena je bila leta 1953 v Knjaževcu, zaslovela pa že kot najstnica v filmu Sanje (San) iz leta 1966, ki jo je izstrelil med zvezde. Mnogi si jo bodo zapomnili, denimo, po vlogi v filmu Kdo tam poje (Ko to tamo peva), v katerem je prevzela vlogo mlade ženkse, sicer pa je igrala v mnogih znanih filmih od Višnje na Tašmajdanu ali Užiške republike (Užička republika) in Sutjeske do Odpisanih (Otpisani), Varljivega poletja '68 (Varljivo leto ’68)in filma Valter brani Sarajevo.Igrala je tudi v številnih italijanskih produkcijah. Slovela je predvsem v 60. in 70. letih minulega stoletja, zatem znova v 90. letih. Veljala je za lepotico srbske kinematografije, tudi za seks simbol bivše Jugoslavije.V samostojni Srbiji je bila tudi poslanka vladne Demokratske stranke, po mnenju nekaterih se je po nepotrebnem spečala s politiko.V Sloveniji je prvič delala šele v času po razpadu Jugoslavije, leta 2007, ko so v Ljubljani snemali srbsko različico Naše male klinike v režiji, v kateri je prav tako igrala.Njeno življenje se je danes izteklo v stanovanju na beograjskem Vračarju, mediji pa so o njenem zdravstvenem stanju pisali že leta 2016, ko se je hudo poškodovala pri padcu s terase svojega stanovanja.