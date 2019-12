FOTO:Umrla je legenda francoskega novega vala Anna Karina

FOTO: Kim Jae-hwan/AFP

V Parizu je včeraj v starosti 79 let je umrla, igralska ikona francoskega novega vala v 60. letih minulega stoletja in muza, ki je z izjemno čutnostjo zaznamovala najboljše filme režiserja, s katerim je bila nekaj let tudi poročena. Borila se je z rakom.Preboj v filmski svet je doživela po prihodu v Pariz, kamor je prišla iz rodne Danske. Godard jo je nekoč opazil na Elizejskih poljanah. Želel jo je za svoj film Do zadnjega diha, a ga je zavrnila, saj je pričakoval gole prizore.Poročila sta se leta 1961 in kljub temu, da je zakon trajal le štiri leta, velja njun odnos za ikoničen med režiserjem in igralko v filmskem svetu. Igrala je v sedmih njegovih filmih, med drugim v Norem Pierrotu in Ženska je ženska, s katerim je dosegla nagrado za najboljšo igralko na Berlinalu.Snemala je tudi z režiserji, kot soali, v 70. letih pa je tudi sama stopila izza kamere in začela režirati. Nazadnje je bila poročena z ameriškim režiserjemLeta 2000 je obiskala tudi Slovenijo in se v Slovenski kinoteki udeležila projekcije Godardovega filma Alphaville ali Pustolovčine Lemmyja Cautiona, ob tem pa v Cankarjevem domu nastopila skupaj z mojstrom novega francoskega šansona. Dve leti zatem je bila članica žirije na festivalu Liffe. O vodomcu je soodločala ob britanskem filmskem kritikuin slovenskem režiserju