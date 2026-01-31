Uničujoča Guardianova kritika: dve uri z Melanio sta čisti, neskončni pekel

Guardianov kritik Xan Brooks je filmu Melania namenil izjemno slabo oceno. V članku, ki ga je objavil ugledni britanski medij, Brooks piše, da se film začne z mučno počasnim tempom in opisuje, kako se ameriška prva dama Melania Trump pripravlja na drugo inavguracijo svojega soproga Donalda Trumpa.

»Z obrazom, otrdelim kakor pest, in glasom, ki spominja na pokanje pločevine, se Melania premika od pogrinjka in večerje ob svečah do zvezdniškega plesa«, je zapisal kritik.

Dodal je, da si ob mrmranju prve dame, kako so otroci njena prioriteta, skorajda lahko predstavlja, da Melania nagovarja »svojo malo hišico iz medenjakov«. Brooks je zapisal še, da bi lahko o ameriški prvi dami slovenskega rodu ustvarili odličen dokumentarni film. O njej piše kot o ambiciozni manekenki iz Slovenije, ki se je poročila z nepremičninskim mogotcem iz New Yorka in se nenadoma znašla v vlogi sodobne Eve Braun.

A pri tem filmu, je še dodal kritik, gre za film o samorogih, ki nima niti ene same dobre lastnosti. Sam sploh ni prepričan, da gre za dokumentarni film. Bolj ga spominja na grozno predrag in ledeno hladen dizajnerski kos, ustvarjen, da bi pomiril kralja na prestolu.

Brooks res ni skoparil s kritikami na račun ustvarjalcev filma oziroma zakoncev Trump. Ameriško prvo damo je označil za robota, ki se v filmu premika brez lastne volje. Edina drama, ki se zgodi, pa da je Melaniina skrb, ali ji bo bela bluza ob vratu stala preveč ohlapno.

Donald Trump je bil na premieri navdušen. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Guardianovega kritika film spominja na uspešnico Jonathana Glazerja Interesno območje, ki govori o dogajanju v hiši poveljnika koncentracijskega taborišča Auschwitz Rudolfa Hössa in njegove družine. Med drugo svetovno vojno so Hössovi uživali v lagodnem življenju v svoji pravljični hiši z bazenom, medtem ko se je onkraj ograje dvigal dim iz krematorijev v taborišču.

»Medtem ko si Pepelka s plašnicami na očeh nadeva zlate okraske in dizajnerske obleke, se njen mož s pajdaši pripravlja na razgradnjo ustave in na ropanje zvezne vlade,« je bil oster Brooks. Na koncu kritike je zapisal, da se zdita dve uri ogleda filma kot čisti, neskončni pekel.

Predpremiernega predvajanja dokumentarnega filma so se v Beli hiši pred dnevi sicer udeležili številni ugledni gostje, med njimi nekdanji boksar Mike Tyson, jordanska kraljica Rania in, jasno, ameriški predsednik Donald Trump.