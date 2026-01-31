  • Delo mediji d.o.o.
    Film & TV

    Uničujoča Guardianova kritika: dve uri z Melanio sta čisti, neskončni pekel

    Ameriško prvo damo je Xan Brooks označil za robota, ki se v filmu premika brez lastne volje.
    Melania Trump na premieri filma. FOTO: Brendan Smialowski/Afp
    Galerija
    Melania Trump na premieri filma. FOTO: Brendan Smialowski/Afp
    R. I.
    31. 1. 2026 | 11:14
    3:02
    A+A-

    Guardianov kritik Xan Brooks je filmu Melania namenil izjemno slabo oceno. V članku, ki ga je objavil ugledni britanski medij, Brooks piše, da se film začne z mučno počasnim tempom in opisuje, kako se ameriška prva dama Melania Trump pripravlja na drugo inavguracijo svojega soproga Donalda Trumpa

    »Z obrazom, otrdelim kakor pest, in glasom, ki spominja na pokanje pločevine, se Melania premika od pogrinjka in večerje ob svečah do zvezdniškega plesa«, je zapisal kritik.

    image_alt
    Melanijin trenutek pod žarometi: na premieri glamurozna in v svojem elementu

    Dodal je, da si ob mrmranju prve dame, kako so otroci njena prioriteta, skorajda lahko predstavlja, da Melania nagovarja »svojo malo hišico iz medenjakov«. Brooks je zapisal še, da bi lahko o ameriški prvi dami slovenskega rodu ustvarili odličen dokumentarni film. O njej piše kot o ambiciozni manekenki iz Slovenije, ki se je poročila z nepremičninskim mogotcem iz New Yorka in se nenadoma znašla v vlogi sodobne Eve Braun.

    A pri tem filmu, je še dodal kritik, gre za film o samorogih, ki nima niti ene same dobre lastnosti. Sam sploh ni prepričan, da gre za dokumentarni film. Bolj ga spominja na grozno predrag in ledeno hladen dizajnerski kos, ustvarjen, da bi pomiril kralja na prestolu.

    Brooks res ni skoparil s kritikami na račun ustvarjalcev filma oziroma zakoncev Trump. Ameriško prvo damo je označil za robota, ki se v filmu premika brez lastne volje. Edina drama, ki se zgodi, pa da je Melaniina skrb, ali ji bo bela bluza ob vratu stala preveč ohlapno.

    Donald Trump je bil na premieri navdušen. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
    Donald Trump je bil na premieri navdušen. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

    Guardianovega kritika film spominja na uspešnico Jonathana Glazerja Interesno območje, ki govori o dogajanju v hiši poveljnika koncentracijskega taborišča Auschwitz Rudolfa Hössa in njegove družine. Med drugo svetovno vojno so Hössovi uživali v lagodnem življenju v svoji pravljični hiši z bazenom, medtem ko se je onkraj ograje dvigal dim iz krematorijev v taborišču. 

    »Medtem ko si Pepelka s plašnicami na očeh nadeva zlate okraske in dizajnerske obleke, se njen mož s pajdaši pripravlja na razgradnjo ustave in na ropanje zvezne vlade,« je bil oster Brooks. Na koncu kritike je zapisal, da se zdita dve uri ogleda filma kot čisti, neskončni pekel. 

    image_alt
    Hössova »rajska hiša« ob Auschwitzu ne bo turistični objekt, ampak oaza miru

    Predpremiernega predvajanja dokumentarnega filma so se v Beli hiši pred dnevi sicer udeležili številni ugledni gostje, med njimi nekdanji boksar Mike Tyson, jordanska kraljica Rania in, jasno, ameriški predsednik Donald Trump. 

    Več iz teme

    Melania Trumpdokeumentarec melaniafilmDonald TrumpGuardian

    Kultura  |  Film & TV
    Dokumentarec Melania

    Uničujoča Guardianova kritika: dve uri z Melanio sta čisti, neskončni pekel

    Ameriško prvo damo je Xan Brooks označil za robota, ki se v filmu premika brez lastne volje.
    31. 1. 2026 | 11:14
    Preberite več
    Razno
    Deloindom

    Izvajalci pri prenovah uporabljajo dvigalo: kdo po zakonu odgovarja za škodo?

    Pravnica odgovarja na vprašanje bralke o uporabi dvigala med prenovami v bloku ter pojasnjuje, kdo je odgovoren za škodo na skupnih delih.
    Tanja Bohl 31. 1. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Trčenje vlakov

    Število žrtev železniške nesreče v Španiji še naraslo

    V železniški nesreči 18. januarja se je več vagonov hitrega vlaka v Andaluziji iztirilo in trčilo v nasproti vozeči hitri vlak na sosednjem tiru.
    31. 1. 2026 | 10:43
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Prometna varnost

    Usodnih primerov v prometu lani kar 93, porast hudih nesreč motoristov

    Lani smrtnih primerov na naših cestah precej več kot predlani. V veliko najtežjih primerih voznik in potniki neprivezani z varnostnim pasom.
    Gašper Boncelj 31. 1. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Turizem

    Kateri destinaciji sta med najhitreje rastočimi turističnimi v Sloveniji?

    Največje povečanje so zabeležili v Mestni občini Nova Gorica, kjer je bilo za 15 odstotkov več prihodov in 17,9 odstotka več prenočitev.
    31. 1. 2026 | 09:11
    Preberite več
