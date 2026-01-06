V 70. letu umrl madžarski filmski ustvarjalec Bela Tarr

V starosti 70 let je danes umrl madžarski filmski ustvarjalec Bela Tarr, je v imenu družine sporočil filmski režiser Bence Fliegauf. Umrl je v zgodnjih urah po dolgi in hudi bolezni, je sporočilo Združenje madžarskih filmskih ustvarjalcev. Med drugim je znan po filmu Satantango, 450-minutni priredbi romana Laszla Krasznahorkaia Satanov tango.

Pri Evropski filmski akademiji so ob novici o Tarrovi smrti zapisali, da »žalujejo za izjemnim režiserjem in osebnostjo z močnim političnim glasom, ki ga ne le globoko spoštujejo njegovi kolegi, ampak ga slavijo tudi gledalci po svetu«.

Leta 1955 v Pecsu na Madžarskem rojeni Tarr je že pri 16. letih začel s prvimi ljubiteljskimi poskusi na področju filmskega ustvarjanja. Njegov celovečerni prvenec iz leta 1979 Družinsko gnezdo je prejel veliko nagrado na filmskem festivalu v Mannheimu.

Leta 1982 je njegov film The Prefab People prejel posebno omembo v Locarnu. Sledila sta komorna drama Almanac of the Fall (1984) in Prekletstvo, ki je bila nominirana za prvo evropsko filmsko nagrado (1988).

Eden njegovih najbolj znanih filmov je Satantango, 450-minutna priredba romana Krasznahorkaia Satanov tango, ki je bila leta 1994 prikazana v sekciji Forum na Berlinalu, kjer je prejela nagrado caligari.

Film je na Tednu madžarskega filma v Budimpešti prejel tudi veliko nagrado žirije in hitro dosegel kultni status, pogosto pa ga označujejo za enega najpomembnejših filmov 90. let minulega stoletja. Je tudi dober primer Tarrovega izjemnega sloga, njegovi filmi sledijo lastnemu ritmu, zanje so značilni dolgi črno-beli kadri.

Kot še piše madžarska tiskovna agencija MTI, je bil Tarr leta 1997 izvoljen za člana Evropske filmske akademije. Leta 2003 je ustanovil TT Filmmuhely, ki ga je vodil do leta 2011 in v okviru njega produciral svoje zadnje filme, med njimi film Torinski konj iz leta 2011, ki ga je kot režiser razglasil za svoje zadnje delo.

Po letu 2011 se je Tarr posvetil poučevanju in raziskovanju novih oblik filmskega ustvarjanja, hkrati je deloval kot producent filmov drugih znanih režiserjev.

Tarr je bil tudi častni predsednik Združenja madžarskih filmskih ustvarjalcev in član Szechenyijeve akademije za književnost in umetnost. Prejel je najprestižnejšo madžarsko nagrado za umetnike, Kossuthovo nagrado, in madžarsko nagrado za filmske ustvarjalce, nagrado Balazs Bela. Prejel je več mednarodnih nagrad, častnih doktoratov in nagrad za življenjsko delo.

Leta 2023 so mu podelili tudi častno nagrado predsednika in upravnega odbora Evropske filmske akademije. Na lanskem čezmejnem filmskem festivalu Poklon viziji v okviru Evropske prestolnice kulture pa so Tarru podelili nagrado Darko Bratina. Kot so med drugim zapisali, »Tarr prihaja iz vzhoda, v svojih filmih zna pripovedovati o prekletstvu in trdoživosti sveta, ki se je zrušil«.