V 77. letu umrl britanski režiser Alan Parker

Britanski režisere umrl za posledicami dolgotrajne bolezni, poroča britanska tiskovna agencija PA. Star je bil 76 let. Parker je med drugim režiral uspešnice, kot so Bugsy Malone, Polnočni ekspres (Midnight Express), Mississippi v plamenih (Mississippi Burning), Predrzni rockerji (The Commitments), Evita in Angela's Ashes.Njegova dela so dobila 19 nagrad britanske filmske industrije (bafta), deset zlatih globusov, in tudi šest oskarjev. Leta 2013 je dobil tudi bafto za življenjsko delo, najvišjo nagrado britanske filmske akademije, navaja spletna enciklopedija Wikipedia.