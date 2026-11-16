V bar pridejo policist, psihologinja in divji prašiči

V bar torej pridejo razrvan policist Fuld, neobvladljiva psihologinja Stéphane in trop podivjanih divjih prašičev. Za točilnim pultom jih pričakajo na smrt sprti lovci in kmetje. Le kaj bi lahko šlo narobe? Podeželje v ognju in krvi divjih prašičev je bil naslov članka, ki je bil leta 2012 objavljen v francoskem časopisu Libération. Šlo je za popis spora, ki je izbruhnil v pokrajini Argonne, kajti kmetje so očitali lovcem krmljenje divjih prašičev, ki je povzročilo pravcato eksplozijo populacije, vse več živali je uničilo vse več poljščin. Spor je kmalu prerasel v nasilje, v poboje prašičev in zažiganje avtomobilov, članek pa je dosegel tudi švicarsko-italijansko režiserko Sarah Arnold (1980), ki je v njem kakopak videla – film. Eksplozivna vrsta (Francija, 2026, 95 min.) v prepletu črne ...