V državnem svetu o pomenu slovenske avdiovizualne industrije

Slovenska avdiovizualna industrija je pomemben del slovenske družbe in gospodarstva, vendar je to področje premalo prepoznavno. To pa vpliva tudi na to, da industrija nima primernega statusa in podpore, posledično pa tudi ne dobrih pogojev za delo in razvoj, je bila rdeča nit današnjega posveta o omenjeni industriji v državnem svetu.

Kot je na današnjem posvetu z naslovom Razvoj avdiovizualne industrije v Sloveniji do 2030, ki sta ga pripravila državni svet in Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev (ZDSFU), dejal predsednik državnega sveta Marko Lotrič, velja za avdiovizualno industrijo enako kot za vsako drugo industrijo ali gospodarsko panogo.

»Če v Sloveniji ne bomo poskrbeli za ustrezno poslovno okolje, da bo industrija lahko konkurenčna, bomo to industrijo izgubili. Ali še enostavneje, z globalizacijo ekskluzive tako rekoč ni več. Če ne bo primernih pogojev v Sloveniji, bodo ustvarjalci izbrali katero drugo državo, s tem pa se bodo tudi sredstva prelila v neki drug, ne v slovenski proračun. Pri tem ne smemo zanemariti dejstva, da gre za storitveni sektor z nadpovprečno dodano vrednostjo na zaposlenega,« je dejal.

Lotrič je še poudaril, da ustvarjalnih dosežkov avdiovizualne industrije v Sloveniji seveda ne moremo prezreti: »Znati moramo prisluhniti ustvarjalcem, ko povedo, da se industrija sooča s številnimi omejitvami in izzivi, ki ji onemogočajo, da bi lahko izkoristila celoten potencial in dosegala še boljše rezultate.«

S tem se je strinjal tudi predsednik ZDSFU Klemen Dvornik. Kot je dejal, je ta zveza skupaj z drugimi deležniki in družbo Deloitte Slovenija pripravila strateški načrt za razvoj avdiovizualne industrije v Sloveniji do leta 2030. »Načrt, ki je nastal na pobudo premiera Roberta Goloba, kaže, da industrija pozitivno učinkuje na druge panoge. Če želimo, da bo panoga še bolje delovala, pa je ključno zvišanje financiranja od države,« je poudaril.

Načrt med drugim kaže, da je slovenska avdiovizualna industrija lani ustvarila približno četrt milijarde evrov prihodkov, z upoštevanjem multiplikativnega učinka se ta številka povzpne na 450 milijonov evrov. Ob tem je ustvarila 27 milijonov evrov dobička. Z nekaterimi ukrepi bi se prihodki lahko do leta 2030 zvišali na milijardo evrov. Poleg uspešnega poslovanja industrija pozitivno vpliva na celotno slovensko gospodarstvo. Multiplikativen učinek je ocenjen na 1,8, kar pomeni, da vsak vloženi evro ustvari dodatnih 1,80 evra v slovenskem gospodarstvu, pa je dejal predstavnik Deloitte Slovenija Žiga Urankar.

Posvet se je nadaljeval s predstavitvijo strateškega načrta kot strokovne podlage za pripravo zakona o avdiovizualni dejavnosti, nato so sledile predstavitve različnih društev in zvez, ki delujejo znotraj avdiovizualne industrije, pa tudi predstavitev uspehov slovenskih avdiovizualnih del na mednarodnih festivalih.