Češki režiser Tomáš Mašín: »Preteklost ni zaključeno poglavje«

Tema povojnega izgona 30.000 Nemcev še odmeva v češki družbi in občasno privre na površje kot politično orodje populistov. O njej govori film Gerta Schnirch.

Da lahko ljudje različnih ver, barv in prepričanj v miru sobivajo, dokler mednje ne posežejo skrajnosti in politika, smo videli­ že neštetokrat in dogaja se vedno znova. Starih sporov, delitev, celo vojn nam niti ne uspe predelati, ko že vznikajo novi, in tako ostanemo ujetniki ne le razmer, temveč tudi njihovih posledic. Češki film v dveh delih Gerta Schnirch, ki je bil posnet po nagrajenem romanesknem prvencu Kateřine Tučkove Izgon Gerte Schnirch (Vyhnání Gerty Schnirch), razgrinja usodo protagonistke iz mešane družine: osvoboditev Brna doživi z dojenčkom, spočetim v incestu, zaradi nemških korenin se je prisiljena pridružiti tamkajšnjemu zloglasnemu ­maršu smrti. Tomáš Mašín je uveljavljeni in večkrat nagrajeni češki filmski in gledališki režiser, nekaj časa se je posvečal tudi režiji ...