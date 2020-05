V zraku je drugače

Dokumentarni film o treh letalcih in letalki je nastal po scenariju in v režiji Dušana Moravca. FOTO: Dejan Javornik

Dokumentarni film o treh letalcih in letalki je nastal po scenariju in v režiji, glavni portretiranci soinDokumentarni film Strast do letenja ponuja portrete štirih osebnosti, štiri zgodbe, štiri strani neba in postavlja v ospredje eno skupno lastnost: vsak od portretiranih bi naredil skoraj vse, da bi lahko bil čim več v zraku. V letalu. Potniškem, vojaškem, akrobatskem, šolskem. Strasti do letenja se ne moreš naučiti ali jo pridobiti, ampak je ­prirojena.Alja Berčič Ivanuš je prva kapitanka na Slovenskem in nadaljuje tradicijo svoje družine, saj je bil tudi njen oče pilot potniškega letala, prav tako njen mož. Kot pilotko se je videla že v osnovni šoli, postala je prva slovenska vojaška pilotka, zdaj je kapitanka na potniškem letalu. »Moja največja strast je postala moj poklic,« je poudarila.Benjamin Ličer - Benđo je legendarni primorski letalec, ki se v dolgoletni karieri pilota ni zadovoljil samo z letalskimi dosežki, čeprav je bil večkratni prvak v akrobatskih letih. »Užitke v zraku« je hotel združiti s humanitarnim delom. Njegov pogled iz zraka rešuje živ­ljenja na tleh. Čeprav je za svoje delo prejel najvišje priznanje – kip civilne zaščite, še ne namerava pristati, svoje znanje pa prenaša na mlade pilote.Primož Jovanović je rosno mlad sledil starejšemu bratu na ajdov­sko letališče, se vpisal na tečaj za jadralnega pilota in okužil z letenjem. Po šolanju na letalski akademiji v Phoenixu v Arizoni je dokončal ljubljansko strojno fakulteto in postal poklicni pilot. S strastjo do letalske tehnologije in letenja je obnovil in nadel civilno preobleko dvema vojaškima ­reaktivnima letaloma galeb.Miro Majcen, profesionalni rokovski fotograf, ki med drugimi po naročilu fotografira člane zasedbe Rolling Stones, je pred šestimi leti začel pilotsko pot kot popoln začetnik. Zdaj že sam leti v različnih tipih letal, njegov cilj pa je, da bo čez deset let pilot največjih ­potniških letal.