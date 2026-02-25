Ocena filma Tajni agent: V žrelu skorumpirane diktature

Brazilski triler je eden od najbolj prepričljivih filmov v zadnjem času. Spominja na konkurenta za oskarje, visokoproračunsko uspešnico Ena bitka za drugo.

Brazilski film Tajni agent verjetno ne potrebuje posebne predstavitve. Triler, ki ga je režiral Kleber Mendonça Filho, je v lanski festivalski sezoni pobral kopico najuglednejših filmskih nagrad, tudi nagrado za najboljšo režijo v Cannesu. Marca bo najverjetneje dopolnil bero še s kakšnim oskarjem – nominiran je za štiri. Enega od najbolj hvaljenih filmov zadnjega leta od konca prejšnjega tedna vrtijo tudi na platnu Kinodvora v Ljubljani. O neonoir trilerju, polnem preobratov in nenavadnih absurdnosti, je nemogoče napisati karkoli, ne da bi obenem razkrili nekoliko preveč. Kljub tveganju razkritja kvarnikov verjetno lahko povemo, da je prva stvar, ki ni takšna, kot se zdi, skrita že v naslovu. V Tajnem agentu v resnici ni pravega tajnega agenta. Raziskovalec na begu Zgodba sledi Marcelu ...