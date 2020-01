Valentina Plaskan: Noče opletati s tujkami

Ste igralka, znan radijski glas, novinarka in voditeljica. Kaj vas žene na tako različna področja?Nisem se odločila, da bom voditeljica ali igralka, samo vedela sem, katere vsebine želim raziskovati. Od nekdaj sem bila radovedna, hitro sem se začela dolgočasiti. V prvem in drugem razredu sem imela vse predmete pet, vedenje pa uspešno, saj sem vedno iskala več, kot so nam dovolili videti in razumeti, učiteljice pa so to dojele kot porednost ali neposlušnost. To sem razumela kot boj zase, za to, da lahko poslušam vse dele sebe, ne le tistih, ki jih želijo slišati drugi. Po novem sem tudi del ekipe Radia Ga Ga. Žlahtna satira ...