Veter, govori mi najboljši film 31. Sarajevskega filmskega festivala

Na letošnjem 31. Sarajevskem filmskem festivalu je bila za najboljši film izbrana slovenska manjšinska koprodukcija Veter, govori mi srbskega režiserja Stefana Đorđevića. V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov je bil med devetimi filmi tudi Fantasy slovenske režiserke Kukle.

Štiri igralke iz tega filma, Alina Juhart, Sarah Al Saleh, Mina Milovanović in Mia Skrbinac, so si razdelile festivalsko nagrado za najboljšo igralko, poročajo mediji v BiH.

Srce Sarajeva za najboljšo režijo je prejela srbsko-romunska režiserka Ivana Mladenović za film Sorella di Clausura. Nagrado za najboljšega igralca je prejel Andrija Kuzmanović za vlogo v filmu Yugo Florida.

V tekmi za festivalske nagrade je bila v tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov še ena slovenska manjšinska koprodukcija, in sicer Bog ne bo pomagal hrvaške režiserke Hane Jušić.