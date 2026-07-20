Vida Skerk: Režiser ni vodja kulta – in nikakor ni Bog

Vida Skerk (1999) je marsikaj: je v Trstu rojena slovensko-hrvaško-italijanska filmska režiserka in scenaristka, je prva študentka režije britanske Nacionalne šole za film in televizijo (NFTS), ki je bila s svojimi deli že drugič vključena v tekmovalno sekcijo La Cinéf v Cannesu, je pa tudi avtorica enega od najbolj zaokroženih, vznemirljivih in obetavnih filmskih opusov mlajše generacije. Tako v pričujočem intervjuju kot v svojem zadnjem kratkem igranem filmu Zapuščeni, a še pokončni opozarja na pomen solidarnosti in skupnosti, pa tudi na dejstvo, da kulture, ki se »zapirajo vase in poskušajo ohranjati idejo 'nacionalne čistosti', stagnirajo«.