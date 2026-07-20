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    Film & TV

    Vida Skerk: Režiser ni vodja kulta – in nikakor ni Bog

    Pogosto se zdi, da so učinkovitost, profitabilnost in izpolnjevanje korporativnih ciljev pomembnejši od ljudi, pravi režiserka in scenaristka Vida Skerk.
    Vida Skerk je diplomirala iz filmske in televizijske režije na Akademiji dramske umetnosti v Zagrebu, študij je nadaljevala v Združenem ­kraljestvu. Foto Kato Boels
    Galerija
    Vida Skerk je diplomirala iz filmske in televizijske režije na Akademiji dramske umetnosti v Zagrebu, študij je nadaljevala v Združenem ­kraljestvu. Foto Kato Boels
    Pia Prezelj
    20. 7. 2026 | 09:33
    18:27
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    Vida Skerk (1999) je marsikaj: je v Trstu rojena slovensko-hrvaško-italijanska filmska režiserka in scenaristka, je prva študentka režije britanske Nacionalne šole za film in televizijo (NFTS), ki je bila s svojimi deli že drugič vključena v tekmovalno sekcijo La Cinéf v Cannesu, je pa tudi avtorica enega od najbolj zaokroženih, vznemirljivih in obetavnih filmskih opusov mlajše generacije. Tako v pričujočem intervjuju kot v svojem zadnjem kratkem igranem filmu Zapuščeni, a še pokončni opozarja na pomen solidarnosti in skupnosti, pa tudi na dejstvo, da kulture, ki se »zapirajo vase in poskušajo ohranjati idejo 'nacionalne čistosti', stagnirajo«.

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