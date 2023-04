Visoko proračunsko serijo Citadel snemali tudi v Bovcu in Kobaridu

Pri Amazonu sta izšli prvi dve epizodi akcijske detektivske serije Citadel, ki se ponaša s 300-milijonskim proračunom. Izvršna producenta Joe in Anthony Russo - ustvarjalca Marvelovih filmov Maščevalci: Zaključek in Stotnik Amerika: Zimski vojak - sta s produkcijsko ekipo snemala poleg Slovenije še v Angliji, Španiji, ZDA in Maroku.

Citadel so poleg Bovca in Kobarida snemali še v angleških mestih Birmingham, London, Lincolnshire, španski Valencii in ameriški Atlanti.

Po poročanju portala The Cinemaholic so produkcijsko ekipo v Sloveniji zanimali predvsem kraji, ki jih objemajo gore. Tako je za Kobaridom moč videti Stol, za Bovcem pa Kanin.

Amazon Prime je danes predstavil prvi dve epizodi serije Citadel. Po fantazijski seriji Gospodar prstanov: Prstani moči je Citadel druga najdražja Amazonova serija, za katero so odšteli 300 milijonov dolarjev.

Prva sezona serije ima šest 40-minutnih epizod. Režiserji Bryan Oh, David Weil in Josh Appelbaum so se odločili za zaporedno prikazovanje dogodkov z vmesnimi retrospektivnimi prizori.

Retrospektiva služi prikazovanju predzgodbe glavnih likov Masona Kanea in Nadie Sinh, ki sta morala zaradi zadnje detektivske naloge izgubiti spomin. Agenta upodabljata Richard Madden in Priyanka Chopra Jonas.

Mason in Nadia se skrivata v normalnosti vsakdanjega življenja. Vse dokler do Masona ne pristopi Citadelov uslužbenec Bernard Orlick, ki mu pove, da sta z Nadio postavljena pred novo nalogo. Da bi antagonistu Mantikorju preprečil vzpostavitev novega svetovnega reda, mora Mason najprej najti in znova spoznati Nadio.