Visokonapetostna adrenalinska travestija

Lov (The Hunt) oglašujejo kot film, o katerem se največ govori, vendar ga nihče ni videl. No, zdaj si ga je mogoče ogledati, ponekod po svetu še vedno v kinodvoranah, tam, kjer so zaprte,­ pa je treba nekaj domiselnosti za ogled prek spleta. Čeprav bo verjetno končni učinek takšen, da bo to film, ki si ga je ogledalo­ veliko ljudi, a o njem nihče ne govori.Film bi se moral pojaviti v kinematografih že septembra lani, vendar so ga umaknili iz programa zaradi strelskih obračunov v ZDA, predvsem v El Pasu v Teksasu in Daytonu v Ohiu. Temeljni fabulativni okvir filma režiserja Craiga Zobela ter scenaristov Nicka Cusa in Damona ...