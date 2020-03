V svoji dolgoletni karieri je legendarni igralec Max von Sydow nanizal več kot sto vlog v celovečernih filmih in nadaljevankah. Med njimi tudi enajst vlog v filmih, še zlasti ikonična je bila vloga viteza , ki igra šah s smrtjo v filmski klasiki Sedmi pečat. Prav sodelovanje z Bergmanom je bilo ključno za izjemno plodovito igralsko kariero von Sydowa.A von Sydow se ni osredotočal zgolj na umetniške filme. Nepozabne vloge je ustvaril tudi v žanrskih filmih, kot je, denimo, tiran Ming v kultnem filmu Flash Gordon in duhovnik v Izganjalcu hudiča.Oskarja ni prejel nikoli, čeprav je bil dvakrat nominiran, kar pa bolj diskreditira institucijo, ki to nagrado podeljuje, kot pa nedvomno enega najbolj prepoznavnih igralcev svetovnega filma.