FOTO:Vlado Novak: Krsta nima žepov

Poglejte politično situacijo danes. Včeraj je padla vlada in že se je začel predvolilni boj. Spet bodo vsi proti vsem (nasmeh).Seveda. Hočejo gledati, kdo jim krade denar, hočejo se jeziti, tako si zapolnijo dan. Slovenci se moramo jeziti in imamo razlog, da se jezimo.V vsako vlogo se moraš vživeti, a seveda so mi bolj pri srcu mali ljudje, z njimi se laže identificiram. Tajkun nisem bil nikoli, na »oblasti«, pa še to nizko v hierarhiji v gledališču, pa le sedem mesecev. Takrat sem ugotovil, da moram oditi, če hočem, da me srce z nerednim bitjem neha opozarjati, da ne delam prav. V le sedmih mesecih sem spoznal, kaj so interesne skupine in kako te hočejo vzeti pod svoj dežnik. Pa tu finance niso igrale velike vloge. Zdaj pa si predstavljajte, kakšni interesi vladajo na ravni države in sveta. Mi Slovenci smo prah makovega zrna v primerjavi z vsem svetom. Če ima 2000 milijarderjev v lasti toliko denarja kot 4,5 milijarde ljudi, potem veste, kje je ta svet.Ja, res sem jih večkrat igral. V nadaljevanki Klan sem bil šef banke, še po glavi so me pobrili, pa že sicer imam tako malo las, da lahko ljudje kar vidijo, kaj si mislim. A tajkuni? Rad rečem, da krsta nima žepov, kaj šele žara. Kaj bodo odnesli ti ljudje s seboj, poleg karmične malhe? Svetu danes vladajo finančni morski psi, ki so večinoma stari več kot šestdeset let, torej bi že morali začeti razmišljati o soočenju z Najvišjim. Oni pa začenjajo vojne in konflikte ter povzročajo lakoto. Skrajni čas je, da naredijo nekaj dobrega, to bo dobro tudi za njih. Ne vemo namreč, kaj bo potem. Je kdo od morskih psov razmišljal, kaj bo? Morda bi moral.V zadnjih treh letih sem res posnel kar nekaj filmov in nadaljevank. In še bom snemal, junija bomo začeli v Vincijem Vogueom Anžlovarjem snemati film Dedek gre na jug.Dva dedka sva, Boris Cavazza in jaz, ime nama bo Boris in Vlado. Aktiven pa sem tudi v teatru, z Gojmirjem Lešnjakom Gojcem nastopava v hrvaški uspešnici Volim Njofru, po naše I love Njofra.Ja, če te ne potrebujejo v teatru, bo pa film! Ko sem še delal v teatru, nisem imel veliko časa igrati v filmih, čeprav sem jih posnel kar nekaj. Rad igram v filmih, četudi se pojavim v majhni vlogi. Vedno sem imel rad majhne in srednje vloge, če sem dobil veliko vlogo, pa sem to sprejel kot posebno darilo.Ja, vsak dan, in to po 13 letih.Seveda, večkrat se slišiva. Tega filma nismo znali prodati, kar je škoda. Gotovo bi ga gledali po vsej bivši Jugoslaviji, že zaradi ljube Severine. Morda se je kdo ustrašil uspeha. Pri nas ga je v kinih videlo 186.000 ljudi, ko je bil prvič predvajan na televiziji, pa ga je gledalo 400.000 ljudi. Zakaj torej tega ne bi gledali tudi na Hrvaškem ali v Bosni? Ampak ni volje, smo pač pizdeki (smeh).Edino, kar me je v seriji motilo, je zvok. Na trenutke nas res ni bilo mogoče razumeti, gotovo tudi kakega mojega stavka. Tonski mojster ali režiser bi morala povedati igralcem, kdaj se koga slabo razume, igralci se med seboj na to ne opozarjamo. Igralec potem že naredi tako, da je prav … Ne bi pa rad, da se naslajamo nad slabim zvokom, ta nadaljevanka je odlično posneta in zasedba je dobra.Ne vem, zakaj jih ne bi. Lahko pa povem, da se odlično sliši in razume dialoge v filmu Vsi proti vsem. Tudi režiserju filma Andreju Košaku sem rekel, da mora čestitati tonskemu mojstru.Ja, igram dedka glavne junakinje, novopečene pravnice, ki odkrije kriminalne zgodbe, ki se tičejo tudi njene družine. Tako se zgodba začne, razpleta se zelo zanimivo, a več ne morem povedati, kot tudi nisem mogel ljudem povedati, kdo je morilec v Jezeru, čeprav so me spraševali (nasmeh).Res je bilo tako, to je bilo leta 1993, povabil me je tedanji ravnatelj Drame Janez Pipan. Sin je imel res mokre oči, ko me je vprašal, ali mora zdaj začeti navijati za Olimpijo, jaz pa sem dejal, da bomo pač ostali v Mariboru, kajneda?Ne, čeprav je bila ljubljanska Drama takrat res na vrhuncu. Delali so veliko in dobro.No, no, pustiva zdaj to. Te dni večinoma kuham čaje, ker ima žena gripo, zato je tudi danes ni na premieri z menoj. Čaje kuham iz zelišč, ki sva jih nabrala skupaj.Bezeg, malo žajblja in materino dušico, najbolje tisto s Pohorja. Lipovega čaja pa ne smete dodajati, lipa se kuha sama, lahko ji dodate le žganje. Pa kaj bi dajal nasvete, pater Ašič je znal to bolje.