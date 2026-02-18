Vsaka identiteta nastane v odnosu do tega, kar misliš, da nisi

V nadaljevanju preberite:

Zamislite si mejo. Predstavljajte si ljudi in kraje ob njej, ki se raztezajo čeznjo, čez prostor in čas. Zdaj pa si zamislite ženski, mamo in hčer, ki s kamero v roki spremljata to mejnost, to večglasje, ta trenutek vmesnosti. Ti ženski sta Nadja Velušček (1948) in Anja Medved (1969), filmski ustvarjalki, katerih delo po besedah Andreja Špraha dokazuje, da »slovenska dokumentaristika postaja ključni in v veliki meri najbolj inventiven, inovativen ter prodoren segment domače filmske ustvarjalnosti«.