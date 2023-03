Vse, kar morate vedeti o prvi regionalni streaming storitvi

Pickbox NOW je prva streaming storitev v naši regiji, s katero lahko gledamo hit serije, dokumentarne filme hollywoodske in evropske produkcije, zanimive španske serije in atraktivne filme, poudarek pa je na kriminalkah, detektivkah ter britanskih in skrivnostnih skandinavskih serijah, vselej brez oglasov in s podnapisi.

Kako lahko gledam in koliko stane?

Pickbox NOW lahko gledamo na nekaj različnih načinov. Prvi je samostojna aplikacija na telefonu in računalniku. Druga možnost je gledanje na pametnem televizorju z aplikacijo ali castom s Chromecastom. Ogled je mogoč tudi pri največjih operaterjih v regiji v njihovih videotekah, vključenih v posamezne pakete, ali ob dodatnem plačilu. Trenutno je Pickbox NOW eden najdostopnejših streamingov v Sloveniji, saj je na voljo že za 5 € na mesec.

Britanske krimi serije

Ena najbolj gledanih serij na Pickbox NOW je vrhunska škotska kriminalna serija Shetlandske skrivnosti (Shetland). Posneli so jo po romanih nagrajene britanske pisateljice Ann Cleeves. Serija je osvojila nagrado BAFTA za najboljšo dramsko serijo, poleg tega pa jo odlikujejo briljantne skrivnosti in večplastni liki. Na Pickbox NOW je na voljo kar 7 sezon krimi serije Shetlandske skrivnosti, vendar so na streamingu redno tudi nove premiere.

18. marca denimo prihaja tretja sezona BBC-jeve kriminalne serije Srečna dolina (Happy Valley), ki se lahko pohvali z noro pozitivnimi kritikami. Srečna dolina je dobila 100-odstotno oceno kritikov na Rotten Tomatoes, v The Guardianu pa so serijo uvrstili na 11. mesto seznama 100 najboljših TV serij 21. stoletja. Označili so jo kot »korektiv klišejskih in pogosto moških policijskih serij« ter dodali, da je »polna ganljive realnosti«. Pickbox NOW ponuja res veliko kriminalnih serij, med katerimi posebej opozarjamo še na serijo Wallander, adaptacijo priljubljenega švedskega romana Henninga Mankela.

FOTO: Pickbox NOW

Od španskih serij do hit komedij in dram

Na področju komedij in dram je ena najbolj gledanih serij na Pickbox NOW hkrati tudi ena najpriljubljenejših serij vseh časov – Oglaševalci (Mad Men). Tu je še španska dramska serija Šest sester (Six Sisters), polna avantur in romantike, šest glavnih likov, zanimivih in različnih sester Silva, pa predstavlja svoje zgodbe. Priporočamo še britansko serijo Seks, mamila in PR (Flack) s fenomenalno Anno Paquin v vlogi ameriške PR-strokovnjakinje, ki živi v Londonu, na čelu. Res veliko različnih serij iz vseh predelov sveta in najrazličnejših žanrov je na voljo na Pickbox NOW, zato lahko vsak zase najde kaj posebnega in odkrije kaj novega.

Skandinavske serije

»Nordijski noir je šele začetek,« pravijo pri Viaplayu, po zaslugi Pickbox NOW pa imamo zdaj priložnost za ogled najboljših izdelkov severnoevropske produkcije. Nove serije s priljubljenega nordijskega streaminga Viaplay so na voljo na našem domačem streamingu v kategoriji Viaplay Select. To so danska kriminalna serija Si varno prišla domov? (Where Were You?), norveška krimnalna serija Fenris, švedska dramska serija Harmonica ter Kdo je ustrelil Otta Muellerja? (Who Shot Otto Mueller), velika skandinavska uspešnica. Vsak mesec prihajajo nove privlačne serije skandinavske produkcije, v katere se boste zaljubili!

Fantastični filmi

Pickbox NOW je združil moči z evropskimi streamingi in začel projekt Streaming Europe. Partnerji pri projektu so evropski streamingi – francoski LMC, belgijski in luksemburški UniversCine ter nemški Sooner, s skupnimi močmi pa prinašajo najboljše evropske filme v svoje države. Gre za filme, ki so bili doslej le na festivalih, torej za ekskluzivne premiere. Skupaj bomo premierno prikazali 32 evropskih filmov v 14 državah.

Posebej opozarjamo na film Kje si? (Runner), prečudovit latvijski dramski film o nekoliko drugačni ljubezni. V ospredju je tekačica Maria (Žygimantė Elena Jakštaitė), njen fant Vytas (Marius Repšys) pa je očitno izginil po živčnem zlomu. Ona gre na ulice Vilne, teka naokrog in ga išče. Uporablja družabna omrežja in za pomoč prosi prijatelje, vendar ji manjka njena druga polovica in čedalje bolj se ji meša od skrbi, da si bo kaj naredil.

FOTO: Pickbox NOW

Poleg evropskih filmov lahko najdete tudi celo vrsto nepozabnih filmskih klasik, zanimivih novih kriminalk in romantičnih komedij!

