Za dober dokumentarec potrebuješ čas – in še več časa

»Nimam naivnih pričakovanj, da bo dokumentaristika spremenila svet,« je dejal režiser Siniša Gačić, kajti »tudi režiserji dokumentarnih filmov, ki so v zadnjem času dobili oskarja, so bili večkrat zaprti, in vojne, o katerih so pripovedovali, še trajajo.« Toda prav dokumentarni film nam, pravi, »pomaga razumeti zgodovinski trenutek, ki ga živimo«.

Slednje dokazuje tokratna edicija Festivala dokumentarnega filma (FDF), katere osrednji dogodek bo po besedah selektorja Simona Popka retrospektiva Dokumentarci na pohodu: burna trideseta in ameriški New Deal.