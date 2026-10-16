Za v. d. direktorja filmskega centra imenovan Martin Steblovnik

Vlada je na včerajšnji seji razrešila Natašo Bučar z mesta direktorice Slovenskega filmskega centra (SFC) in za v. d. direktorja SFC imenovala Martina Steblovnika. Mandat mu bo začel teči 20. oktobra, opravljal ga bo do imenovanja novega direktorja SFC, vendar najdlje do 20. aprila 2027, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.

Steblovnik je diplomirani pravnik. V SFC je zaposlen od leta 2009. Kot vodja za pravne zadeve skrbi za pravno in upravno področje. Je strokovnjak s področja dela javne agencije, piše v sporočilu za javnost. Dosedanja direktorica SFC Nataša Bučar je 15. septembra obvestila ministrstvo za kulturo, da 19. oktobra odstopa z mesta direktorice. Kot je ob napovedi odstopa z mesta direktorice pojasnila za Delo, je odstopila izključno zaradi kariernih razlogov. Direktorica SFC je postala leta 2016.