Začenja se 76. mednarodni filmski festival Berlinale 2026

V Berlinu se drevi začenja 76. mednarodni filmski festival, na katerem bodo skupaj prikazali približno 200 filmov. Za zlatega in srebrne medvede se bo v glavnem tekmovalnem programu potegovalo 22 filmov. Letošnji Berlinale bo odprl tretji celovečerni film afganistanske režiserke Šarbanu Sadat z naslovom No Good Men.

V glavnem tekmovalnem programu so med drugim ameriško-madžarski film At the Sea Kornela Mundrucza, nemški Etwas ganz Besonderes Eve Trobisch, nemško-francosko-turška koprodukcija Gelbe Briefe Ilkerja Cataka, avstrijsko-nemška zgodovinska drama Rose Markusa Schleinzerja in The Loneliest Man in Town, kjer se pod režijo podpisujeta Tizza Covi in Rainer Frimmel.

V tekmi za zlatega in srebrne medvede so med drugim še britansko-ameriška Queen at Sea Lancea Hammerja, koprodukcija Turčije, Francije, Nizozemske, Grčije, Švedske in Savdske Arabije Kurtulus, kjer se pod režijo podpisuje Emin Alper, avstralski Wolfram, ki ga je režiral Warwick Thornton, ter film Rosebush Pruning brazilskega režiserja Karima Ainouza, ki je koprodukcija Italije, Nemčije, Španije in Združenega kraljestva.

Kot že lani so tudi letos na festivalu dobro zastopane režiserke. Med filmi v glavnem tekmovalnem programu so kar devet od 22 režirale ženske, kar je večji delež kot na festivalih v Cannesu ali Benetkah.

Direktorica festivala Tricia Tuttle je ob tem povedala: »Zame je spodbudno, da je toliko filmskih ustvarjalk, ki so ustvarila že drugo ali tretje močno delo.«

Na lanskem Berlinalu je zlatega medveda za najboljši film prejel norveški film Sanje, ki ga je režiral Dag Johan Haugerud. FOTO: John Macdougall/AFP

Na čelu mednarodne žirije je nemški režiser Wim Wenders. Člani žirije so še nepalski filmar Min Bahadur Bham, južnokorejska igralka Bae Doona, indijski režiser in producent Shivendra Singh Dungarpur, ameriški scenarist, režiser in producent Reinaldo Marcus Green, v Los Angelesu delujoča japonska režiserka, scenaristka in producentka HIKARI ter poljska producentka Ewa Puszczynska.

Slovenija je zastopana v tekmovalnem programu Perspektive in v tekmovalnem programu kratkih filmov. V prvem je v tekmi za nagrado celovečerni makedonsko-slovenski-srbski igrani film 17 makedonske režiserske Kosare Mitić.

V program, ki so ga na festivalu uvedli lani, ko je bil za najboljši film izbran celovečerni prvenec Kaj ti je deklica scenaristke in režiserke Urške Djukić, je letos uvrščenih 14 celovečernih prvencev.

V tekmovalni program kratkih filmov se je uvrstil kratki animirani film Kozmonavti režiserja Lea Černica, ki bo v Berlinu doživel svetovno premiero. Za nagrade v tem programu se letos poteguje 21 filmov.

Častnega zlatega medveda bodo letos podelili malezijski igralki Michelle Yeoh. Po besedah Tricie Tuttle je Michelle Yeoh vizionarska umetnica in performerka, katere delo presega meje - geografske, jezikovne ali filmske. Leta 2023 je za vlogo v filmu Vse povsod naenkrat prejela oskarja za najboljšo glavno žensko vlogo.

Na lanskem Berlinalu je zlatega medveda za najboljši film prejel norveški film Sanje, ki ga je režiral Dag Johan Haugerud.