Začenja se festival LGBT filma, za Kuklin film dodatna projekcija

Z nagovorom ministrice za kulturo Aste Vrečko in projekcijo filma Nisem nihče se nocoj začenja 41. Festival LGBT filma. Tokrat se bo odvrtelo 23 igranih celovečernih in dokumentarnih ter 24 kratkih filmov iz 34 držav. Izbor teh bo dostopen tudi na spletu, glavni program do 15. decembra bo v Slovenski kinoteki. Poleg drugih prizorišč v Ljubljani bo program tudi na Ptuju, v Mariboru, Kopru, Idriji in Trstu.

Slavnostnemu odprtju bo v Kinodvoru sledil prikaz biografskega filma o prvi ženski, ki se je v Italiji javno izrekla za lezbijko, Mariasilvii Spolato in pogovor z režiserko Geraldine Ottier, ki je njeno zgodbo prvič prebrala leta 2018.

»Ne vem, zakaj se me je dotaknila bolj kot kakšna druga, a kar naprej sem razmišljala o njeni svobodi, njenih odločitvah, njenem dostojanstvu. Odločila sem se posneti film, da bi Mariasilvijino neverjetno zgodbo delila z vsemi; da bi pripovedovala o njenem boju, njenem pogumu, a tudi o njeni krhkosti, ljubezni, razočaranju in nazadnje bolečini, ki je bila tako močna, da jo je pahnila v norost. […] Mariasilvia se je izključila iz družbe in dvajset let preživela na vlakih. Večkrat sem se spraševala, zakaj je izbrala to pot. Vlaki so bili seveda toplo in varno zavetje, vendar mislim, da je bilo v ozadju nekaj globljega. Moja razlaga je, da je bil hrup vlaka edina stvar, ki je lahko preglasila in utišala glasove v njeni glavi,« je povedala. Kot je o filmu na nedavni novinarski konferenci povedala Polona Černič iz organizacijske ekipe festivala LGBT filma, je Geraldine Ottier v lucidni in ganljivi pripovedi prikazala žensko, ki je zaradi poguma izgubila kariero, dom in ljubezen, a ostala zvest glas svobode.

Na sporedu tudi nagrajeni filmi

Eden od vrhuncev tega družbeno angažiranega festivala, ki od nastanka leta 1984 velja za prvega takšnega v Evropi, bo celovečerni prvenec režiserke in scenaristke Kukle Fantasy, za katerega je kvartet igralk (Sarah al Saleh, Alina Juhart, Mia Skrbinac in Mina Milovanović) na letošnjem sarajevskem filmskem festivalu prejel nagrado za najboljšo igro. Ker so vstopnice zanj že pošle, bo v soboto v Kinodvoru dodatna projekcija.

Predvajali bodo še nekatere nagrajene filme z osrednjih filmskih festivalov. Med njimi je tudi mehiška drama Na poti (On the Road) režiserja Davida Pablosa, ki je na beneškem festivalu dobila nagrado orizzonti in kvirovskega leva. »Uporniški mladenič Veneno na poti pogosto obiskuje obcestne gostilne, v katerih spi s tovornjakarji. Ko išče prevoz, spozna zadržanega Muñeca. Veneno ga prepriča, da ga vpelje v hipermoški svet tovornjakarjev na mehiškem severu. Med potovanjem se med njima razvije nepričakovana intima, toda na njuno navezanost kmalu padejo dolge sence iz Venenove preteklosti,« piše v predstavitvi filma.

Med poudarki so še Bližina Dominica Savagea o vrnitvi transmoškega domov po dolgih letih in soočanju s tem, v kateri igra Elliot Page (nekdaj Ellen Page), indijski film Kaktusove fige Rohana Parashurama Kanawadeja o sinu, ki se po očetovi smrti znajde ujet med družinsko tradicijo in lastno spolno identiteto, ter Lezbična vesoljska princesa v režiji Emme Hough Hobbs in Leele Varghese. V tem humornem, igrivem in domišljijskem avstralskem filmu princesa išče izgubljeno partnerko, ob tem pa se sreča z galaktičnim absurdom in zmagoslavjem ljubezni.

Filme v tekmovalnem programu, ki se potegujejo za rožnatega zmaja za najboljši celovečerni igrani film, bo presojala tričlanska žirija, ki jo sestavljajo umetnica, kuratorka in zagovornica pravic oseb LGBT+ in žensk Justine Jaz Okolodkoff, aktivist Mitja Blažič in nepalska režiserka Radžila Šresta. Dobitnik nagrade mednarodne žirije bo znan v nedeljo.