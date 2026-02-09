  • Delo mediji d.o.o.
    Film & TV

    Spomin na pretresljivo zgodbo o mladih planincih, ki so umrli pod Triglavom

    Že dvajseto izvedbo festivala bodo odprli s filmom Triglav: Pot odrešitve. Med 34 naslovih kar deset slovenskih.
    Triglav Pot odrešitve je zgodba o Daretu Vidicu in soočenju z dogodki izpred 50 let. FOTO: Festival gorniškega filma
    Galerija
    Triglav Pot odrešitve je zgodba o Daretu Vidicu in soočenju z dogodki izpred 50 let. FOTO: Festival gorniškega filma
    S. B.
    9. 2. 2026 | 16:08
    6:26
    A+A-

    Nocoj ob 20. uri se bo v Cankarjevem domu v Ljubljani začel že 20. Festival gorniškega filma. Odprl ga bo težko pričakovani film Triglav: Pot odrešitve, ki bo spomnil na dogodek izpred več kot 50 let, v katerem je zaradi udara strele življenje izgubilo pet mladih planincev. Filmu, ki sta ga režirala Rožle Bregar in Aleš Žemlja, bo sledilo še 33 naslovov, dvajseto obletnico festivala pa bo pospremilo tudi pet predavanj in razstava vseh 20 plakatov festivala. 

    image_alt
    Vrhunska alpinistka: Zanimiva izkušnja je v steni poslušati »tišino«

    »Festival je prerasel v pravi gorniški praznik, ki vsako leto februarja v dvorane privabi več kot pet tisoč obiskovalcev ter pomembno prispeva k bogatenju in širjenju filmske in pripovedne gorniške vsebine. Če je res kaj na tem, da je festival spodbudil razvoj in navdušenje domače gorniške produkcije, potem lahko rečem, da sem zmagal. Na letošnjem jubilejnem festivalu namreč predstavljamo rekordno število domačih filmov,« je med drugim poudaril ustanovitelj in direktor Festivala gorniškega filma Silvo Karo, vrhunski alpinist, leta 2022 tudi prejemnik zlatega cepina za življenjsko delo.

    Slovenskih devet

    Med letošnjo bero filmov je kar devet slovenskih naslovov. Zaradi velikega zanimanja so za Triglav: Pot odrešitve dodali še eno projekcijo v četrtek, ki pa je prav tako že skoraj razprodana.

    Film v središče postavlja Dareta Vidica, ki je bil julija 1972 v skupini desetih mladih planincev iz Zgornje in Srednje Dobrave pri Kropi, ki so se napotili na Triglav. Cilj so tudi dosegli, pri sestopu pa jih je zajela nevihta in z dvema grozovitima strelama zarezala v njihova življenja. Umrlo je pet otrok, takrat 13-letni Dare je preživel, a se več kot 50 let spoprijemal s travmatičnimi posledicami. Po vsem tem času se je vendarle odločil, da se bo soočil s svojimi strahovi, krivdo in nemočjo. Skupaj z ženo Bibo Jamnik Vidic je jeseni pri založbi Chiara izšla knjiga Strela z jasnega, temu sledi še film. V njem spremljamo Dareta Vidica, kako gre po stopinjah, ki so jih otroci takrat prehodili, dokler se ni nebo naelektrilo in je njegova sestrična rekla: Bežimo!

    Planinski vestnik je najstarejša revija na Slovenskem (1895), ki še vedno izhaja. FOTO: Festival gorniškega filma
    Planinski vestnik je najstarejša revija na Slovenskem (1895), ki še vedno izhaja. FOTO: Festival gorniškega filma

    Poleg omenjenega bodo premierno predvajali še filma ZaPisane gore, 130 let Planinskega vestnika Mojce Volkar Trobevšek in Andreja Podbevška ter Aleš Kunaver in naše prve odprave v najvišja svetovna gorstva Jureta Škrlepa. Na ogled bodo tudi že večkrat nagrajeni celovečerec Petre Seliškar Gora se ne bo premaknila, srednjemetražni filmi Drežniška koza in njeni ljudje Marka Kumra, ki so ga v četrtek zaradi velikega zanimanja prestavili v večjo, Linhartovo dvorano Cankarjevega doma. Tu so še Mustang – pozabljena himalajska dolina Aleša Bravničarja in POTS – V bitki z gravitacijo Črta Potočnika ter kratka filma Prvi zimski dan Mitje Legata in Potezanke, pogače & problemi na Krki Roka Rozmana in Rožleta Bregarja.

    Poklon odpravam v Himalaji

    Sicer pa bo na festivalo že siceršnje olimpijsko razpoloženje podkrepil ameriško-afganistanski film Prvaki Zlate doline (Ben Sturgulewski), nagrajen na že več gorniških festivalih po svetu. Izjemen živalski svet skozi štiri ledne čase prikaže film 2000 dni v raju francoskih ustvarjalcev Véronique, Anne in Erika Lapieda. Hrvaški celovečerec Alpski bojevniki Stipeta Božića in bosansko-hercegovski YU Everest 79 Zehrudina Isakovića pa sta seveda poklon slovenskim alpinističnim uspehom v Himalaji. 

    Izjemna kinematografija skozi zgodbo izginjajoče tradicije odlikuje turški film Koza 501 (Evrim Çervatoğlu) in srbsko-bosanski film Kdo bo potrkal na moja vrata Maje Novaković; svet, ki izginja, pa v filmu Vsi potrebujemo svoje pleme prikaže tudi slovaški mojster režije Pavol Barabáš.

    Film Drežniška koza in njeni ljudje je režiral Marko Kumer FOTO: Festival gorniškega filma
    Film Drežniška koza in njeni ljudje je režiral Marko Kumer FOTO: Festival gorniškega filma

    Do 14. februarja bo v Ljubljani, Domžalah in Radovljici na ogled seveda še veliko več naslovov v štirih kategorijah; gorska narava in kultura, plezanje, gore, šport in avantura ter alpinizem. Filme bo ocenjevala mednarodna festivalska žirija: korejska doktorica filmskih študij in programska direktorica tamkajšnjega festivala Jinna Lee, britanski publicist in eden od ustanoviteljev portala Planetmountain Nicholas Hobley ter slovenski alpinist in dolgoletni direktor turističnih organizacij v Dolini Soče Janko Humar.

    Pet predavanj

    Festival gorniškega filma je v preteklih 19 letih obiskalo okrog 100.000 gledalcev, ki jih je – skupaj z letošnjim – razveselil z več kot 800 film, ob tem so pripravili več kot 150 predavanj in predstavitev.

    Letos jih je na programu pet: nemški alpinist Fabian Buhl bo predstavil preplet alpinizma in jadralnega padalstva v Himalaji in Patagoniji, katalonska alpinistka Sílvia Vidal izjemen solo vzpon v Patagoniji, nagrajen s posebno pohvalo zlatega cepina, najstarejši slovenski BASE padalec in »wingsuit« letalec Stane Krajnc, pionir razvoja tega športa pri nas, svoje sledi na nebu, štajerska alpinistka Mira Zorič svojo pot od prve jugoslovanske ženske himalajske odprave do več kot 2000 vzponov v domačih in tujih gorstvih, primorski alpinist Janko Humar pa več kot pol alpinističnega stoletja in gorniško dejavnost v primorskih stenah.

    Festival gorniškega filma je od leta 2010 član Mednarodne zveze gorniškega filma, ki povezuje 27 festivalov iz 20 držav in s petih celin. 

    20 let Festival gorniškega filma v številkah

    • 808 filmov
    • 100.000 gledalcev
    • 156 predavanj, pogovorov, predstavitev knjig, okroglih miz, razstav in drugih spremljevalnih dogodkov
    • Free Solo – najbolj gledan film v zgodovini FGF

    festival gorniškega filmafilmSilvo Karoalpinizemfestival

