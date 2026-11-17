Kanadski film Lov na ljudi – že vsaj deseti film v zgodovini s takšnim naslovom – so navdihnili resnični dogodki. Leta 2019 sta najstnika brez znanega motiva ubila tri ljudi in izginila v divjini severne Kanade. Lov za morilcema je potekal večji del poletja, nazadnje so njuni trupli odkrili 3200 kilometrov od kraja umora. Kanadski režiser Wayne Wapeemukwa se je odločil dogodke tistega, za Kanadčane tesnobnega poletja prikazati v obliki filma ceste, v katerem sledimo najstnikoma na njuni poti čez Kanado. Zdi se, da skuša avtor predvsem razumeti, kaj je najstnika gnalo na nesmiselno pot umorov in dokončnega samouničenja. V uvodnem delu spoznamo travmatično družinsko situacijo, ki morda delno pojasnjuje, zakaj je eden od njiju postal robni provokator, ki na skupinskem fotografiranju razreda ...