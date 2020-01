Zapletena etika odnosov na delovnem mestu

Kultura prikrivanja

Priljubljenega voditelja Mitcha Kesslerja, ki se zaplete v afero spolnega nadlegovanja, je odigral komik Steve Carell.

Kaos je novi kokain

»Temna noč duše pride vedno ob 3:30 zjutraj,« je slogan, ki napoveduje prvo sezono serije novega pretočnega kanala Apple TV+. The Morning Show, ki je bil nominiran za tri zlate globuse, kuka v zakulisje nastajanja televizijskega programa, da bi osvetlil kompleksnost profesionalnih odnosov kot posledico gibanja #jaztudi.Pol štirih je namreč čas, ko zazvoni budilka ustvarjalcem jutranjega programa. Obraza, ki vsako jutro pozdravita Američane, sta dolgoletni utečeni voditeljski tim Alex Levy (Jennifer Aniston) in Mitch Kessler (Steve Carell). A nekega dne sonce ne vzide. Nad jutranji program se zgrne večna tema; Mitch je obtožen spolnega nadlegovanja podrejenih kolegic in vrh televizijske mreže ne odlaša z ukrepi. Premožni lastnik mreže Fred (Tom Irwin) ga nemudoma odpusti in razmišlja o popolni spremembi sheme, v kateri ne vidi niti Alex. Šef informativnega programa Cory (Billy Crudup), sicer eden bolj intrigantnih likov v seriji, pa se navduši nad terensko novinarko Bradley Jackson (Reese Witherspoon) brez voditeljskih izkušenj. A preden vodilnim sploh uspe ukrepati, Alex, da bi obdržala službo, vzame stvari v svoje roke in naivno Bradley sama javno imenuje za novo sovoditeljico.Poteza navzven deluje kot ženski prevzem sveta, ki so ga s samozaverovanostjo in nepremišljenostjo uničili moški, zato vodilni s sklonjenimi glavami za hip stopijo na stran.A estrogenska energija prinese nove izzive. Med Alex in Bradley, ki imata vsaka svojo agendo, se splete dramatičen, kompleksen, soodvisen sestrsko-rivalski odnos, ki se zaplete, ko Bradley z zagrizenostjo, prodornostjo in svežim pogledom na socialno-politično ozadje dogodkov, o katerih poroča, razburka utečeno zaspano jutranjo shemo oddaje, ki gledalcem ponuja lahkotnejše teme. »Iskreno poročanje, ki gledalcem odpira oči za resnico,« je njen kredo, ki ni ravno pot, po kateri so pripravljeni hoditi lastniki tv-mreže. Anistonova in Witherspoonova v seriji blestita s čustvenim niansiranjem svojih likov, vpetih v vse odtenke poslovnega odnosa.Premisa serije sledi resničnim dogodkom in podoživlja padec voditelja NBC-jevega Today Showa Matta Lauerja, ki je leta 2017 izgubil službo zaradi spolnega škandala. V ospredju je problematika profesionalnih odnosov v luči gibanja #jaztudi. V mnogih situacijah serija začrta kompleksnost tega fenomena, ki je globoko zaznamoval odnose v družbi nasploh.Problematike se Jutranji program loti nadvse širokopotezno in sledi zgodbam/resnicam vseh vpletenih v škandal. Ob tem pa si implicitno zastavlja etična vprašanja (včasih na meji zahtevane politične korektnosti, ki jo je prineslo množično razkrivanje spolnih zlorab) o resnično zlonamernih motivih predatorja in popolni brezmadežni nedolžnosti žrtve, ki se pusti zapeljati. »Kaj si pa mislila, da se bo zgodilo, ko te je znani voditelj zvečer povabil v hotelsko sobo?« Mitch zabrusi svoji žrtvi, mladi sodelavki, v poskusu, da bi opravičil svoje grehe. Živi v prepričanju, da je žrtev on in da je del »drugega vala« obtožencev spolnih zlorab, ki ni tako grozen kot prvi val, ki je naplavil na primer Harveyja Weinsteina in Billa Cosbyja. Narativa serije se nenadoma obrne njemu v prid, njegova žrtev pa postane preračunljiva spletkarka, ki se je pustila zlorabiti v svojo korist, potem pa dogodek interpretirala po svoje.A kako ohraniti distanco in zasebnost na delovnem mestu, kjer preživimo večino časa, se sprašuje serija. Ko se služba zažira v naš prosti čas, nam krade zasebno življenje in se med sodelavci, ki poznajo naše dobre in slabe lastnosti, nam kdaj krijejo hrbet in z njimi delimo skupne (poslovne) težave, spletejo prijateljske vezi? Ko se ob poostreni politični korektnosti vmeša kadrovska služba, je tudi iskrena ljubezen med nadrejenim in mlado asistentko, ki vzklije za kamerami Jutranjega programa, deležna sumničave preiskave. Gibanje #jaztudi je zapletlo najbolj nedolžne odnose med nami.Ob preizpraševanju manipulacij s pozicije moči pa se Jutranji program posveti tudi vprašanju soodgovornosti oziroma sokrivde. Kdo je vedel, kaj se dogaja, in zadeve ni prijavil? Tu se serija dotakne problematike lojalnosti, ki je na delovnem mestu zahtevana, a črta ni več tako jasna, če moramo »izdati« človeka, ki nam je na primer dal službo in nas kdaj prej zaščitil. Razmerja na delovnem mestu so krhka, navidezna in se podrejo kot hiša iz kart. Je prijateljstvo med sodelavci pristno in sploh mogoče? Ali pa vsak sledi lastnim interesom? Nedvomno so ti na prvem mestu korporacije, ki je pripravljena v imenu zaslužka žrtvovati grešnega kozla in se izogniti lastni odgovornosti. »To je biznis. Klub fantov, v katerem vlada kultura prikrivanja,« vdana v usodo izjavi Alex v finalu serije, ki kulminira v zadnjih epizodah, ko se z manjšimi muzikalnimi vložki vzporedno preigravata dva možna, nadvse intrigantna razpleta.Posledica zlorabe moči na delovnem mestu je vrtinec spletk, v katerem se vsak skriva za višjim poslanstvom in odgovornostjo do gledalcev, v resnici pa le vleče premišljene poteze, da bi ohranil lastno kredibilnost, udobno službo ali preveliko plačo. Ob nejasni programski politiki visijo nad glavami zaposlenih nenehne grožnje po odpuščanju. »To je del korporativnega kroga zlorabe,« utrujeno odvrne Chip Black (Mark Duplass), izvršni producent Jutranjega programa, čigar kariera tudi obvisi na nitki. »Mislijo, da nam to daje zagon, nas motivira. V resnici pa je to samo sranje, ki so ga slišali na korporativnem seminarju v kakšnem Aspnu.« Nihče zares ne ve, koliko življenj ima v tej korporativni igri.V pomanjkanju stika z realnostjo, ki rezultira v brezmoralnemu igračkanju s »kmeti na šahovnici«, šef informativnega programa Cory ob nastali zmedi nonšalantno pripomni: »Kaos je novi kokain.«Jutranji program – čeprav se dogaja v ameriškem bleščečem »lalalandu«, v katerem novinarji živijo v razkošnih penthaus stanovanjih in jih šoferji v službo vozijo v oblazinjenih džipih, na reportaže pa z zasebnimi letali – raziskuje medsebojne odnose na delovnem mestu, obenem pa problematizira sistemsko ureditev privatizirane medijske pokrajine, ki je načela osnovno novinarsko poslanstvo in s tem kredibilnost poklica. Gledalcu razkriva kompleksno novinarsko realnost, skrito za nasmehi in sproščenim kramljanjem pred kamero. Z radodarno objektivnostjo in s tem, ko daje besedo vsem stranem, se serija poigrava z idejo, da je resnic več. Ena, kot jo vidijo lastniki medija pod diktatom kapitala, druga, kot jo vidijo novinarji, zavezani etičnemu kodeksu. Ve se, katera je prava.