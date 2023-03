Zasebno je – brez izjeme – politično

V nadaljevanju preberite:

Leta 2004 se je na bolšjem sejmu na Manhattnu znašel sveženj fotografij. Prikazovale so življenje v idilični leseni hiši ob gozdu, ki je v zvezni državi New York v petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja – ko je bila v ZDA ob homoseksualnosti tabu tudi transspolnost – posameznikom »na zgodnji stopnji transidentitete« nudila zatočišče pred javnostjo, katere nerazumevanje in ignoranca sta se – in se še danes – nemalokrat sprevrgla v nasilje.