Zbogom, 20th Century Fox!

Kot so naznanili že v ponedeljek, se je studio 20th Century Fox spet preimenoval. Po spremembi imena, s katero je studio januarja letos postal 20th Century Studios, so zdaj za novo ime izbrali 20th Television, poroča CNN.



Obenem je Disney spremenil imena tudi ABC Studios in ABC Signature Studios, ki sta postala ABC Signature, ter Fox 21 Television Studios, ki bo preimenovan v Touchstone Television.

Nov začetek

»Nova imena studiev in logotipi, ki odsevajo njihovo bogato zgodovino in kreativno moč podjetja Walt Disney, predstavljajo nov začetek za ABC Signature, 20th Television in Touchstone Television,« je povedal Craig Hunegs, predsednik Disneyjevih televizijskih studiev.



Hunegs, ki je predsedstvo prevzel lani, je bil pred tem predsednik več oddelkov pri Warner Bros., kjer je ustanovil tudi oddelek za digitalna omrežja in sodeloval pri vzpostavljanju partnerstva z Netflixom in Hulujem. K Disneyju je pristopil ob zaključku nakupa medijske hiše Fox in posledično studia 20th Century Fox, za katerega je podjetje odštelo 71,3 milijarde dolarjev (60,7 milijarde evrov).



Studio, ki je bil ustanovljen leta 1935 z združitvijo podjetij Twentieth Century Pictures in Fox Films, stoji za nekaterimi izmed najbolj priljubljenih filmov v zgodovini Hollywooda, med drugimi so to Vojna Zvezd, Moje pesmi, moje sanje, Umri pokončno, Sam doma, Avatar ...



Uveljavljen je tudi na televizijskih ekranih, za katere je ustvaril serije Simpsonovi in Moderna družina, logotip studia z žarometi pa je postal že skoraj sinonimen obisku kina. Na srečo bosta logotip in glasba s fanfarami, ki ga spremlja, po preimenovanju obdržala enako podobo.