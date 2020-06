Ženska je ženska

Televizijska nadaljevanka Gospa Amerika (Mrs. America) v produkciji Huluja, ki jo lahko spremljamo tudi na HBO, ni ena od napetih, lahkotnih in omamnih tv-serij, ki nas začarajo, da epizode obsedeno gledamo drugo za drugo do zgodnjih jutranjih ur. A to ne pomeni, da ni dobra. Dogaja se v sedemdesetih letih, v času feminističnih gibanj, ki so, tako kot gibanja za pravicePrikazuje resnične dogodke in osebe. To je zgodba o tem, kako je upor pomemben in kako se številne stvari ne spremenijo na bolje čez noč, da morajo gibanja za človekove pravice biti vztrajna. Vse se vrti okoli amandmaja za enakopravnost med spoloma, ki so ga oblikovale ...