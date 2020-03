Ženska peterica, ki je šla in se dotaknila neba, še enkrat na ogled v Ljubljani

Čolite proti Aconcagui, najvišji gori Amerike, v tradicionalnih pisanih krilih. FOTO: Arhiv filma

Na 14. Festivalu gorniškega filma (FGF) , ki se je končal pred kratkim, so s sicer hudo konkurenco pometle Čolite . Španski film, ki tenkočutno ter dramaturško in tehnično dovršeno opisuje popotovanje bolivijskih žensk na najvišjo goro obeh Amerik Aconcaguo, je poleg žirije navdušil tudi občinstvo, zato so se organizatorji FGF odločili, da pripravijo dodatno projekcijo filma. Prejemnik glavne nagrade mesta Domžale bo v četrtek , 5. marca, ob 20. uri tako znova na ogled v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.»Vrh Aconcague postane boj za emancipacijo iz trdega vsakdana, obenem pa tudi glas vseh domorodnih ljudstev Latinske Amerike,« je v obrazložitvi zapisala festivalska komisija, ki so jo sestavljali nekdanji predsednik Ameriškega alpinističnega kluba in alpinist Jim Donini , režiserka in novinarkater filmski ustvarjalec in fotograf. Navdušenja nad zgodbo o petih Bolivijkah, ki se odpravijo na edinstveno avanturo, niso mogli skriti.Peterica žensk poskuša z osvojitvijo 6962 metrov visoke Aconcague dokazati, da so svobodne in močne. Njihova oprava je nadvse nenavadna, saj so oblečene v tradicionalna pisana oblačila. To niso le plezalke, ampak predvsem pogumne ženske, ki se v gorah počutijo žive, srečne in svobodne, so dodali organizatorji FGF v povabilu na ogled osupljivega filma.