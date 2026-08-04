Kako smo Slovenci spoznali živeče fotografije

Kako je potekal prihod filma v Slovenijo, je v knjigi Živeče fotografije popisal doktor umet­nostne zgodovine in zgodovine, muzejski svetnik in likovni kritik Damir Globočnik. Zbral je podatke in zgodbe o prvih filmskih predstavah in sprejemanju filma pri nas ter o nastanku prvih kinematografov. Po knjigi V kraljestvu fotografije o prvih slovenskih fotoklubih ste nedavno izdali delo Živeče fotografije. Poleg tega ste avtor knjige o prvem slovenskem fotografu Janezu Puharju in tudi sami ste fotograf. Film pa je hitrejši brat fotografije, mar ne? V pionirskem obdobju filma, ki ga obravnava ta knjiga, sta bila film in fotografija tesno povezana. O tem pričajo tudi izrazi »živeče fotografije«, »žive fotografije« ali »žive slike« za prve filmske projekcije pri nas. Filmi, ki so jih ...