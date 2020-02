Življenje ni kabaret, morda z malce kokaina

Vas zanima nadaljevanka, od ­katere lahko postanete odvisni?­ Na HBO so pred kratkim začeli­ predvajati novo sezono nemške­ televizijske uspešnice Babilon­ Berlin. Če si prejšnje še niste­ ogledali, je morda čas, da se v teh hlad­nih in dolgih večerih usedete v časovni stroj in ­odpotujete v ­Berlin leta 1929.Babilon Berlin je najdražja nemška televizijska serija. Za šestnajst delov (2017) so odšteli 40 milijonov evrov in jo prodali v več kot 100 držav. Natančno so poustvarili tedanji Berlin, ki smo ga do zdaj še najbolj poznali iz filmov Kabaret (1972) Boba Fossa z Lizo Minnelli v glavni vlogi ali kultne ...