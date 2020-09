FOTO:Življenjska šola sprejemanja drugačnosti

Srbski režiser Ivan Ikić je zgodbo za drugi celovečerec razvijal skoraj petnajst let. Po filmu Barbari, ki so ga v Guardianu opisali kot avtopsijo nihilizma in destruktivnosti srbske mladine in smo ga pred leti videli tudi na Festivalu slovenskega filma, je režiserja spet premamila zgodba o odraščajočih mladih v okolju, kjer jim drugi postavljajo pravila in merila. Tokrat je svoje protagoniste in igralce našel v ustanovi z varovanci s posebnimi potrebami.V filmu Oaza igrajo glavne vloge naturščiki, vlogi njihovih nadzornikov oziroma vzgojiteljev pa sta prevzela hrvaški igralec Goran Bogdan in Maruša Majer. Oaza je ...