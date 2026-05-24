Zlata palma filmu, ki nima lahkih odgovorov

Romunski režiser Cristian Mungiu je s filmom Fjord drugič osvojil glavno nagrado filmskega festivala v Cannesu.

Večjezična kompleksna drama Cristiana Mungiuja Fjord je na filmskem festivalu v Cannesu osvojila zlato palmo za najboljši film, romunski režiser, tokrat tudi v vlogi scenarista, pa je postal šele deseti filmski ustvarjalec, ki je nagrado prejel že drugič, in sicer 19 let po prvi zmagi s filmom 4 meseci, 3 tedni in 2 dneva. Film o romunsko-norveškem paru, ki se spopade z norveškim socialnim sistemom, je sicer doslej vzbudil mešane odzive, tako kritikov kot gledalcev. Britanski Guardian, na primer, mu je dal le dve zvezdici – češ da preveč vprašanj pušča odprtih. Režiser Cristian Mungiu z glavnim igralskim parom iz filma Fjord, Sebastianom Stanom in Renate Reinsve. Foto Manon Cruz/Reuters Fjord s Sebastianom Stanom (poznamo ga iz filma Vajenec) in Renate Reinsve (Sentimentalna vrednost) v ...