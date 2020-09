FOTO:Zlati lev režiserki Chloé Zhao za film Nomadland

Predsednica žirije Cate Blanchett na rdeči preprogi. Foto Tiziana Fabi Afp

Po enajstih dneh se je drevi s podelitvami nagrad zaključil 77. beneški filmski festival, ki je tokrat zaradi grožnje z okužbo s covidom-19 potekal na distanci in z maskami. Festival, ki med A-kategorniki slovi po najbolj sproščenem vzdušju, je bil kljub številnim omejitvam in strogim preventivnim protokolom, organiziran brezhibno. Zaključna ceremonija je potekala v sentimentalnem slogu, s hvalospevom kinematografiji in velikim stvaritvam velikih stvariteljev ter kolektivni izkušnji doživljanja filmskih zgodb v kinodvorani.Večer je bil nabit z emocijami, za kar so poskrbele nagrajene avtorice. Festival, ki se je že pred začetkom pohvalil, da je med osemnajstimi tekmovalnimi filmi kar 44 odstotkov naslovov, ki so jih posnele režiserke, je avtorice na koncu tudi počastil z nagradami.Že od 18. ure naprej so se po rdeči preprogi pred veliko dvorano – salo grande v filmski palači na Lidu sprehajali predvsem itailjanski zvezdniki, ki so dobili letos na Mostri več pozornosti, saj se festivala iz varnostnih ukrepov, številni tuji zvezdniki niso udeležili. Na najstarejšem filmskem festivalu na svetu, kjer so lani gostili Penelope Cruz, Kristen Stewart, Iman, Scarlett Johansson, Sienno Miller, Brada Pitta in Johnnyja Deppa, je letos tudi letos pozdravili nekaj znanih obrazov.Mesto prve zvezde festivala je pripadlo avstralski igralki Cate Blanchett, ki je letos predsedovala glavni žiriji. Poleg nje so o najboljših filmih odločali še avstrijska režiserka Veronika Franz, nemški režiser Christian Petzold, italijanski pisatelj Nicola Lagioia, britanska režiserka in scenaristka Joanna Hogg, francoska igralka Ludivine Sagnier, napovedanega romunskega režiserja Cristija Puiuja, pa je tik pred zdajci v žiriji zamenjal ameriški igralec Matt Dillon. Menda so Puiuja zamenjali zaradi izjave, da je gledanje filmov z masko čez obraz »nehumano«. To pa je bil tudi edini »škandal«, ki se je letos zgodil na Mostri.Cate Blanchett je na odru razglasila zmagovalni film 77. Mostre. Zlati lev je poletel v ZDA, k filmu Nomadland (Dežela nomadov), kitajsko-ameriške režiserke Chloé Zhao. Zhaova je predana raziskovanju ameriške tradicije in kulture (njen Jezdec je pred dvema letoma na Liffu tekmoval v sekciji Perspektive). V svojem tretjem celovečercu Nomadland sledi vdovi z imenom Fern (igra jo Frances McDormand), ameriški »moderni nomadki«, ki se pred ekonomskim kolapsom in v iskanju »bolj zelenih pašnikov« z malim avtodomom iz mesta odpravi v divjino ameriškega ­zahoda.Zlatega leva za režijo je dobila drama New Order (Novi red), mehiškega avtorja Michela Franca, o državnem udaru v Mexico Cityju.Srebrni lev za režijo pa je poletel na japonsko k Kijošiju Kurosavi za film Žena vohuna.Ruski cineast Andrej Končalovski pa je dobil posebno omembo za film Dragi tovariši!