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    Film & TV

    Zlati lev za življenjsko delo Georgeu Clooneyju

    Po besedah umetniškega direktorja festival Alberta Barbere igralčeva privlačnost nikoli ni bila zgolj zunanje narave.
    Clooney si nagrado, ki jo bo prejel septembra, šteje za izjemno čast. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
    Galerija
    Clooney si nagrado, ki jo bo prejel septembra, šteje za izjemno čast. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
    STA
    6. 7. 2026 | 14:03
    2:07
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    Ameriški igralec George Clooney bo na letošnjem mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah prejel zlatega leva za življenjsko delo. Umetniški direktor festivala Alberto Barbera je Clooneyja v trojni vlogi igralca, režiserja in producenta pohvalil kot vsestranskega in karizmatičnega umetnika, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

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    S pogovori med sorodniki do beneškega zlatega leva

    »Poseduje sposobnost, da svoje like prikaže ne le verodostojno, temveč tudi privlačno, dostopno in človeško,« je še povedal Barberae in izpostavil Clooneyjev »nesporni šarm«. Po Barberovih besedah igralčeva privlačnost tudi nikoli ni bila zgolj zunanje narave.

    Petinšestdesetletni igralec je v odzivu povedal, da je ta nagrada zanj »izjemna čast«, v Benetkah pa je doslej doživel že veliko izjemnih trenutkov. »Ta festival je brez dvoma moj najljubši festival,« je dodal.

    George Clooney in njegova žena Amal Clooney. FOTO: Jeenah Moon/Reuters
    George Clooney in njegova žena Amal Clooney. FOTO: Jeenah Moon/Reuters
    Clooney že desetletja velja za enega od najbolj znanih hollywoodskih zvezdnikov. Mednarodno slavo je dosegel z vlogo v seriji Urgenca. Med njegove najuspešnejše filme spadajo Igraj svojo igro, Siriana, ki mu je prinesel oskarja za najboljšega stranskega igralca, Michael Clayton, V zraku, Potomci in Gravitacija. Zaigral je tudi v filmu Jay Kelly v režiji Noaha Baumbacha, ki so ga predstavili na lanskoletnem filmskem festivalu v Benetkah. Clooney je bil takrat zaradi bolezni prisiljen odpovedati sodelovanje na festivalski novinarski konferenci o filmu.

    Benetke so poleg filmskega festivala v francoskem Cannesu najpomembnejši filmski festival na svetu. Letošnji 83. festival bo potekal od 2. do 12. septembra.

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    zlati lev za življenjsko delofilmski festivalBenetkeGeorge Clooney

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