Zlati medved 70. Berlinala filmu Zla ni

Dobitniki nagrad FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters

Zlati medved 70. Berlinala je na nocojšnji podelitvi nagrad pripadel filmu Zla ni (z angleškim naslovom There Is No Evil) iranskega režiserja. Film pripoveduje o mejah osebne svobode znotraj avtoritarnih režimov.Veliko nagrado je žirija namenila filmu Nikoli redko včasih vedno (Never Rarely Sometimes Always) v režiji. Gre za zgodbo o neželeni nosečnosti. Najstniški prijateljici iz ruralne Pensilvanije z avtobusom potujeta v New York, kjer je možnost za prekinitev nosečnost.Srebrnega medveda za režijo je prejel južnokorejski režiserza film Ženska, ki je pobegnila (z angleškim naslovom The Woman Who Ran). Film pripoveduje o žensk v Južni Koreji, ki po nekaj letih prvič ponovno počne nekaj brez moža in sreča svoje nekdanje prijateljice.Srebrnega medveda za najboljšo igralko je za vlogo v filmu Undine režiserjaprejela nemška igralka, italijanski igralecpa je za vlogo v filmu Skrit (Volevo nascondermi) v režiji Giorgia Dirittija pobral srebrnega medveda za najboljšega igralca.Srebrnega medveda za najboljši scenarij sta prejela italijanska ustvarjalcainza film Slabe zgodbe (Favolacce), za katerega podpisujeta tudi režijo.Srebrnega medveda za izjemen umetniški doprinos je prejel nemški snemalecza eksperimentalni film DAU. Nataša (DAU. Natasha) režiserjev Ilje Hrzanovskega in Jekaterine Oertel.Ob letošnji jubilejni, 70. izdaji festivala so podelili tudi posebno nagrado - srebrnega medveda 70. Berlinala. Prejela ga je francoska komedija Izbrisati zgodovino (Effacer l'historique).Mednarodni žiriji je predsedoval britanski filmski in gledališki igralecSrbsko-francosko-nemško-hrvaško-slovensko-bosanska koprodukcija Oče režiserjaje v festivalskem sklopu Panorama prejela nagrado občinstva za najboljši igrani film ter nagrado ekumenske žirije.